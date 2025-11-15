Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole, cu efect din ziua de joi, transmite postul de știri CNN, citat de News.ro.

Ordinul semnat de Trump exclude aceste bunuri de la tarifele „reciproce”, care pornesc de la 10% şi pot ajunge până la 50%. Totuşi, ordinul nu scuteşte complet produsele de tarife.

De exemplu, roşiile din Mexic, un furnizor important pentru Statele Unite, vor continua să fie taxate cu 17%. Acest tarif a intrat în vigoare în iulie, după ce un acord comercial vechi de aproape trei decenii a expirat. Preţurile roşiilor au crescut aproape imediat după introducerea acestor tarife.

Multe dintre produsele care nu vor mai fi supuse tarifelor „reciproce” au înregistrat unele dintre cele mai mari creşteri de preţ de când Trump a preluat funcţia, în parte din cauza tarifelor impuse de el şi a lipsei unei oferte interne suficiente.

„De exemplu, Brazilia, principalul furnizor de cafea pentru SUA, s-a confruntat cu tarife de 50% din august. Consumatorii au plătit cu aproape 20% mai mult pentru cafea în septembrie, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor din Indicele Preţurilor de Consum.

Tarifele, „efecte secundare” în sondaje

Decizia vine după ce alegătorii şi-au exprimat frustrările legate de starea economiei în sondaje de la începutul acestei luni, votând pentru democraţi în alegerile intermediare din mai multe state.

Într-o prezentare prealabilă a ordinului executiv de vineri, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la începutul acestei săptămâni că măsurile vizează bunuri ”pe care nu le producem aici, în Statele Unite”, referindu-se la cafea şi banane.

Tot vineri, administraţia Trump şi guvernul elveţian au anunţat un nou cadru comercial care prevede reducerea tarifelor pentru bunurile din Elveţia la 15%, de la 39%, o rată care se număra printre cele mai ridicate dintre toate ţările cu care SUA are relaţii comerciale.