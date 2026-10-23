Gogoșele fără făină, făcute din lapte praf și însiropate cu șofran, cardamom și apă de flori, dar și murături de mango, cu amestecuri intense de condimente. Bucătăria indiană ascunde preparate și combinații de gusturi mai puțin cunoscute publicului din România. Francesca Barbacariu, managerul restaurantului Mumbai din București, a povestit într-un interviu acordat G4Food ce a surprins-o în gastronomia indiană și prin ce se deosebește aceasta de bucătăria românească.

Gulab jamun, desertul indian din lapte praf

Unul dintre preparatele care au surprins-o cel mai mult pe Francesca Barbacariu este gulab jamun, un desert indian care seamănă cu niște gogoșele, dar care nu conține făină, potrivit descrierii sale. Ingredientul principal este laptele praf, iar siropul și aromele folosite completează preparatul.

„Vă zic sincer că cel mai surprins am fost de gulab jamun, care sunt niște gogoșele, dar fără pic de făină. Ele sunt făcute din lapte praf. Nu m-aș fi gândit niciodată, până să iau contact cu bucătăria indiană, să faci gogoșele din lapte praf. Poate, na, în mintea mea n-a mers atât de departe”, povestește Francesca Barbacariu.

Desertul este însiropat și aromatizat cu ingrediente precum șofranul și cardamomul, iar textura sa este una dintre caracteristicile care i-au rămas în minte.

„Dar sunt foarte gustoase, mai ales că ele sunt și însiropate cu șofran, cu cardamon, cu apă de flori. Și sunt delicioase, se topesc în gură”, spune managerul restaurantului Mumbai.

Murăturile de mango, una dintre diferențele față de bucătăria românească

Murăturile sunt un punct de întâlnire între cele două bucătării, însă ingredientele și amestecurile de condimente pot fi foarte diferite. În India, mango este unul dintre fructele folosite pentru murături, iar combinațiile de condimente au un rol important în gustul final.

„Au murături, dar murăturile lor nu seamănă cu ale noastre. Ei murează mango, de exemplu. Iar murăturile pe care le pun… Nu zic, și noi avem condimentele noastre pe care le punem în borcanele de murături, dar la ei mixurile acelea sunt mai mult ca o crustă pentru murătura în sine”, explică Francesca Barbacariu.

Ce au în comun bucătăria indiană și cea românească

Există și preparate indiene care îi pot duce cu gândul pe români la mâncărurile de acasă. Francesca Barbacariu spune că unele seamănă, la nivel general, cu tocănițele, însă diferența apare mai ales în felul în care sunt folosite condimentele.

„Avem preparate pe care, în glumă, le mai numim noi tocănițe. Adică seamănă cumva și cu preparatele noastre, dar clar intervine diferența prin mixurile de condimente, care sunt extrem de multe și pot varia. Sunt foarte jucăuși la a amesteca condimentele, ceea ce noi nu prea mai facem”, afirmă aceasta.

Varietatea combinațiilor este una dintre particularitățile care fac bucătăria indiană atât de diversă. Chiar și atunci când două preparate par asemănătoare, amestecurile de condimente pot schimba semnificativ gustul.

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