Trei sferturi dintre fermieri vor să primească elevi în practică, dar nu au timp şi personal, arată un nou studiu

Trei sferturi dintre fermieri ar vrea să primească elevi din liceele agricole în practica de specialitate, dar se confruntă cu lipsa personalului în acest sens şi nu cunosc procedurile de colaborare cu instituţiile de învăţământ, relevă un studiu realizat de Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) ca parte a consorţiului Creştem prin Educaţie Agricolă (CEA), potrivit unui comunicat de presă.

De altfel, reprezentanţii consorţiului CEA lansează un apel către toţi fermierii din România pentru a-şi deschide porţile către tinerii care studiază în liceele agricole şi lansează campania “Ia elevi în practică”, dedicată informării companiilor şi antreprenorilor din domeniul agro-alimentar cu privire la organizarea stagiilor de practică.

O cercetare documentată de CRPE la finalul anului trecut arată că unu din trei elevi care se apropie de absolvirea unui liceu agricol sau a unei şcoli profesionale în România nu a făcut nicio oră de practică la un agent economic de profil pe perioada şcolii.

În acelaşi timp, mai bine de jumătate dintre fermierii participanţi la un alt studiu realizat de CRPE în 2025 spun că se confruntă cu lipsa personalului calificat şi necalificat. Cu toate că majoritatea vor să organizeze stagii de practică în propriile ferme pentru elevii din liceele agricole, prea puţini ştiu procedura de colaborare cu aceste instituţii de învăţământ sau au luat vreodată legătura cu ele, transmite Agerpres.

CRPE, ca parte a consorţiului Creştem prin Educaţie Agricolă, îi încurajează pe cei care deţin afaceri în agricultură să-şi deschidă fermele către învăţământul agricol, acesta fiind în cel mai bun moment din ultimii ani.

Un ghid practic și o bază de date

Pentru a-i susţine pe fermieri în acest demers, CRPE a realizat un ghid de practică dedicat, precum şi o procedură simplă prin care aceştia se pot înscrie într-o bază de date dinamică accesibilă liceelor agricole.

Agenţii economici din agricultură nu organizează stagii de practică din câteva motive: aproape jumătate dintre ei (47%) invocă lipsa timpului care trebuie alocat elevilor în practică; mai bine de o treime (37%) indică drept motiv lipsa de suficient personal pentru a asigura tutori de practică, care să coordoneze elevii şi să-i evalueze la finalul stagiului de practică; peste un sfert (27%) cred că lipsa profesionalizării personalului propriu pentru a putea transmite mai departe cunoştinţe este cel mai important impediment.

Din totalul respondenţilor (777 de firme), doar un sfert spun că au avut până în prezent interacţiuni cu un liceu agricol. Totuşi, 75% dintre companii sunt interesate de colaborări viitoare cu liceele agricole.

În acelaşi timp, companiile au indicat şi ce le pot oferi acestor elevi: cele mai multe (57%) ar putea oferi echipamente de lucru şi materiale de învăţare; o treime ar putea oferi masa; un sfert, decontarea transportului; 20% dintre companiile respondente pot oferi bursă sau o remuneraţie pentru munca prestată; mai puţin de 10% ar putea oferi cazare.

“Sunt 59 de licee agricole în toată ţara cu care colaborăm. Ne aşteptăm ca directorii acestor licee sau profesorii responsabili cu organizarea să-i contacteze în timp real pe reprezentanţii companiilor din proximitatea lor care se vor înscrie pe platforma www.educatieagricola.ro, pentru a colabora în vederea organizării de stagii de practică. La rândul nostru, vom sprijini această colaborare cu informaţiile şi logistica pe care le avem la îndemână. Dar colaborarea trebuie să înceapă de la nivel local, într-un demers în care ambii parteneri câştigă. Doar prin această colaborare fermierii de azi pot participa la educarea şi profesionalizarea următoarei generaţii de profesionişti în agricultură”, explică reprezentanţii CRPE.

Studiul, realizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, a avut la bază chestionarele distribuite către Direcţiile Agricole Judeţene (DAJ) din toată ţara şi completate de agenţi economici care în acest moment nu sunt parteneri de practică ai liceelor agricole.

Liceele agricole sunt pe un trend crescător în ultimii ani, însă această evoluţie pozitivă nu poate fi susţinută decât prin parteneriate cu agribusinessul. În ultimii ani, liceele agricole din România au înregistrat un progres vizibil, atât din punctul de vedere al finanţării, cât şi al relevanţei educaţionale. Conform datelor publice ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, unităţile de învăţământ agricol beneficiază anual de alocări dedicate pentru cheltuieli materiale şi mici dotări.

Mai mult, statisticile arată că în ultimii cinci ani numărul elevilor care au absolvit licee cu profil agricol a crescut cu 10%.

Cererea pentru specialiști în agricultură cu înaltă calificare crește în plan internațional

La nivel internaţional, în contextul dezvoltării inteligenţei artificiale (AI) există o cerere masivă pentru meserii calificate cum ar fi profesionişti în agricultură, specialişti în meserii tehnice, ingineri mecanici, operatori de utilaje, ingineri de mentenanţă, tractorişti, lucrători pe combine, şoferi profesionişti etc. Ţări importante din Europa au anunţat că vor investi masiv în programe de ucenicie, pentru recalificarea tinerilor şi plasarea acestora în joburi “de viitor”.

Datele colectate de CRPE confirmă trendurile internaţionale de pe piaţa muncii şi arată că inserţia absolvenţilor de licee agricole este pe un trend crescător. La finalul anului şcolar 2024-2025, din cei 4.234 de absolvenţi ai liceelor şi şcolilor postliceale cu profil agricol, peste un sfert (1.087) s-au angajat în domeniul agriculturii sau în domenii conexe; ceva mai mulţi – peste 1.300 – s-au angajat în alte domenii. 364 au declarat că au plecat în străinătate, în timp ce 835 (20% din total) îşi continuau studiile la nivel universitar. Mai puţin de 15% dintre absolvenţi nu aveau un loc de muncă, în contextul în care, conform datelor Eurostat, rata de neocupare a absolvenţilor recenţi (inclusiv cei de liceu) în România în 2023 era de aproximativ 25%.

Chiar dacă o pondere semnificativă de elevi (39%) ajung la liceele agricole din lipsă de alternative, după cum arată studiul CRPE, la finalul studiilor majoritatea se declară “destul de mulţumiţi” sau “foarte mulţumiţi”. Acest lucru sugerează că, deşi nu sunt o primă opţiune, aceste licee reuşesc să le capteze interesul şi să le ofere o experienţă educaţională pozitivă. Există o satisfacţie generală ridicată a elevilor faţă de condiţiile de studiu şi calitatea predării. Totuşi, raportul subliniază un decalaj major între dotarea şcolilor şi standardele tehnologice cerute de piaţă.

Centrul Român de Politici Europene este unul dintre principalele think-tank-uri româneşti specializate în afaceri europene. Din 2009, CRPE realizează cercetări în domeniul politicilor publice europene şi naţionale, implementează campanii de advocacy, organizează dezbateri publice, programe de formare şi campanii de implicare civică a cetăţenilor. Principalele domenii de expertiză ale organizaţiei sunt democraţia şi buna guvernare, relaţiile externe – în special Republica Moldova şi Parteneriatul Estic -, agricultura şi dezvoltarea rurală, educaţia, implicarea tinerilor şi cetăţenia activă.

Programul Creştem prin Educaţie Agricolă reuneşte învăţământul agricol, noile tehnologii şi mediul de business, cu scopul de a susţine performanţa profesorilor şi a managerilor din licee. Prin campanii de comunicare, programul atrage tineri talentaţi şi dedicaţi către liceele înscrise. Iniţiativele consorţiului CEA se adresează tuturor celor 59 de licee tehnologice cu profil agricol din întreaga ţară. Programul este finanţat de Romanian-American Foundation (RAF) şi este derulat de un consorţiu de organizaţii format din Fundaţia World Vision România, Junior Achievement România, Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă şi Centrul Român de Politici Europene.