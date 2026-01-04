Anumite alimente foarte comune din supermarket pot deveni adevărate focare de bacterii periculoase, avertizează un chimist alimentar și un microbiolog, citați de presa britanică. Potrivit unei analize publicate de Daily Mail, chimistul alimentar Bryan Quoc și microbiologul Kali Kniel au identificat trei tipuri de produse pe care le evită complet atunci când merg la cumpărături, din cauza riscului crescut de contaminare cu bacterii precum E. coli, Listeria sau Salmonella. Consumul acestora poate duce ușor la toxiinfecții alimentare și, în cazuri grave, poate avea consecințe fatale, notează The Standard.

Fructele pre-tăiate, un mediu ideal pentru bacterii

Bryan Quoc atrage atenția asupra fructelor pre-tăiate, precum mango, pepene sau ananas, care sunt mult mai predispuse la contaminare cu bacterii periculoase, inclusiv E. coli, comparativ cu fructele întregi. Motivul este simplu: îndepărtarea cojii protectoare lasă pulpa expusă, creând un mediu ideal pentru dezvoltarea agenților patogeni.

Centrul pentru Siguranța Alimentelor din Hong Kong recomandă consumatorilor să cumpere fructe pre-tăiate doar din magazine curate și de încredere și să se asigure că acestea sunt păstrate la frigider. Dacă nu sunt consumate imediat, fructele tăiate sau curățate trebuie depozitate la o temperatură de 4°C sau mai scăzută și consumate în termen de una până la două zile.

Germenii, greu de decontaminat complet

Microbiologul Kali Kniel avertizează că germenii, frecvent folosiți în salate, supe sau sandvișuri, pot conține bacterii extrem de periculoase, precum E. coli, Listeria și Salmonella. Aceștia se dezvoltă în medii calde și umede, condiții ideale nu doar pentru germinare, ci și pentru multiplicarea bacteriilor.

Procesul complex de obținere a germenilor face ca dezinfectarea completă a acestora să fie foarte dificilă, iar eliminarea tuturor bacteriilor, inclusiv Salmonella, este aproape imposibilă. Infecția cu Salmonella poate provoca diaree, crampe abdominale, vărsături și febră, iar în cazuri severe poate duce la deshidratare și poate pune viața în pericol.

Un studiu realizat în Statele Unite arată că o singură sămânță poate adăposti până la un miliard de microorganisme în doar trei zile de la germinare. În lipsa unei gătirii temeinice, riscul de toxiinfecție alimentară rămâne ridicat.

Laptele crud, un risc care nu merită asumat

Laptele crud este laptele care nu a fost pasteurizat și nu a trecut prin tratament UHT. Deși unii consumatori cred că acesta ar păstra mai mulți nutrienți, enzime și bacterii benefice pentru intestin, Bryan Quoc avertizează că laptele crud conține și numeroși agenți patogeni activi, ceea ce îl transformă într-un produs cu risc ridicat pentru sănătate.

Centrul pentru Siguranța Alimentelor precizează că laptele crud este laptele de origine animală, precum cel de vacă, oaie sau capră, care nu a fost supus unui tratament termic pentru sterilizare. Acesta se poate contamina cu bacterii din multiple surse, inclusiv de la animale infectate sau din mediul fermei. Laptele crud nepasteurizat poate conține Listeria și Salmonella, bacterii care provoacă boli alimentare grave, mai ales în cazul copiilor mici, vârstnicilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu un sistem imunitar slăbit. De asemenea, brânzeturile obținute din lapte crud contaminat au fost implicate de-a lungul timpului în numeroase episoade de toxiinfecție alimentară.

Infecțiile cu Salmonella și Listeria pot duce la deshidratare severă și sepsis

Specialiștii din cadrul Centrului pentru Siguranța Alimentelor și ai Centrului pentru Protecția Sănătății reamintesc faptul că Salmonella, Listeria și tulpinile de E. coli producătoare de toxină Shiga sunt printre cele mai frecvente cauze ale toxiinfecțiilor alimentare.

Salmonella se regăsește frecvent în carne insuficient gătită, produse din carne, carne de pasăre, lapte nepasteurizat, ouă crude și produse pe bază de ou, cum ar fi cremele. Simptomele includ vărsături, diaree, dureri abdominale și, uneori, febră. În lipsa unui tratament prompt, pot apărea complicații severe, precum deshidratarea și sepsisul, care pot fi fatale, deși aceste cazuri sunt rare.

Listeria poate contamina alimente crude, precum legumele sau carnea, dar și produse gata de consum păstrate la frigider sau congelate, inclusiv mezeluri, pateuri, salate preparate și depozitate, fructe de mare crude sau afumate, lapte nepasteurizat și produse obținute din acesta. Simptomele includ de obicei febră și dureri de cap, uneori însoțite de greață, vărsături și diaree. În formele grave, pot apărea meningoencefalita sau sepsisul. Persoanele cu risc crescut sunt femeile însărcinate, nou-născuții, copiii mici, vârstnicii și cei cu boli cronice sau imunitate scăzută. La gravide, infecția poate fi ușoară sau chiar asimptomatică, dar bacteria se poate transmite fătului, provocând avort spontan, naștere prematură sau infecții grave la nou-născut.

Tulpinile de E. coli producătoare de toxină Shiga se pot găsi în carne tocată crudă sau insuficient gătită, fructe și legume contaminate, produse lactate nepasteurizate sau apă potabilă contaminată. Infecția se manifestă prin dureri abdominale și diaree, uneori cu sânge, febră și vărsături. Într-un număr redus de cazuri, pot apărea complicații care pun viața în pericol, precum sindromul hemolitic uremic, ce poate duce la insuficiență renală, mai ales la copiii mici. Deși oricine se poate infecta, copiii și vârstnicii sunt cei mai vulnerabili, însă inclusiv adulții sănătoși pot dezvolta forme severe ale bolii.