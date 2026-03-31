Piaţa terenurilor agricole din judeţul Dolj a înregistrat, în 2025, un volum semnificativ de oferte, fiind depuse la Direcţia Agricolă Dolj 5.852 de oferte de vânzare teren agricol (4.710 persoane fizice şi 1.142 persoane juridice) pentru o suprafaţă totală de 51.296,5672 ha, ceea ce înseamnă circa 9% din suprafaţa agricolă a judeţului, transmite Agerpres.

Potrivit raportului de activitate pe anul 2025 al Direcţiei Agricole, preţul minim ofertat în anul 2025 a fost de 0,50 lei/mp, adică circa 1.000 de euro/ha, iar preţul maxim ofertat a fost de 1.275,9 lei/mp, adică circa 2,55 milioane euro/ha.

Direcţia Agricolă Dolj a eliberat avize finale pentru vânzare doar pentru 2.894 de oferte, în timp ce 1.822 de proceduri au fost închise fără finalizare, iar şapte solicitări au primit aviz negativ.

Dinamica pieței

Specialiştii imobiliari susţin că tranzacţiile terenurilor agricole din 2025 din Dolj confirmă tendinţele de consolidare şi transformare structurală din ultimii ani din domeniul agricol, iar rata de finalizare a tranzacţiilor care se situează în jurul a 50% indică un nivel ridicat de filtrare administrativă şi juridică a pieţei.

„Comparativ cu anii precedenţi, 2025 confirmă o schimbare semnificativă în dinamica pieţei. Dacă în perioada 2019-2023 suprafeţele tranzacţionate anual variau între aproximativ 4.500 şi 8.700 hectare, anul 2024 a marcat un salt spectaculos, cu peste 167.000 hectare tranzacţionate, adică aproape 30% din suprafaţa agricolă a judeţului. În acest context, nivelul din 2025, de peste 51.000 de hectare ofertate, indică o stabilizare la un prag superior, semn al unei pieţe aflate în proces de maturizare şi restructurare. Un alt indicator relevant este dimensiunea medie a terenurilor scoase la vânzare. În 2025, aceasta a fost de aproximativ 8,7 hectare per ofertă, în creştere semnificativă faţă de anii anteriori (de exemplu, circa 1,1 ha/ofertă în 2023). Evoluţia sugerează o orientare clară către comasarea terenurilor agricole, consolidarea exploataţiilor şi reducerea fragmentării proprietăţii”, a declarat Andreea Alexandru, reprezentant al unei agenţii imobiliare din Dolj.

Trasferuri funciare fără precedent

Acesta susţine că piaţa este dominată de persoane fizice, dar influenţată de firme.

„Deşi persoanele fizice continuă să reprezinte aproximativ 80% dintre ofertanţi, suprafeţele mari provin în principal din zona persoanelor juridice, respectiv exploataţii agricole şi investitori. Această structură indică un transfer gradual al terenurilor din proprietatea individuală către ferme comerciale şi entităţi economice”, mai spune Andreea Alexandru.

În ceea ce priveşte diferenţe mari de preţ de la o tranzacţie la alta – minim 0,5 lei/mp (echivalentul a circa 1.000 euro/ha), maxim 1.275,9 lei/mp (echivalentul a 2,55 milioane euro/ha) -, reprezentantul imobiliar afirmă că nivelurile maxime sunt asociate, în general, cu terenuri aflate în proximitatea unor zone urbane sau cu potenţial de dezvoltare, inclusiv în jurul municipiului Craiova, şi nu reflectă piaţa agricolă clasică.

„În anul 2024, în judeţul Dolj, suprafaţa totală a terenurilor agricole tranzacţionate în baza Legea nr. 17/2014 a atins nivelul de 167.433,58 hectare. Raportată la suprafaţa agricolă totală a judeţului, estimată la aproximativ 580.000 hectare, aceasta reprezintă circa 28,9%, un procent excepţional de ridicat în comparaţie cu nivelurile înregistrate în anii anteriori, când ponderea anuală a suprafeţelor tranzacţionate se situa, de regulă, sub 2%. Această creştere semnificativă indică o intensificare fără precedent a transferurilor funciare, sugerând fie realizarea unor tranzacţii de amploare (inclusiv la nivelul exploataţiilor agricole consolidate), fie o dinamică accentuată a revânzărilor în cadrul aceleiaşi perioade de raportare. În acest context, anul 2024 poate fi considerat un punct de inflexiune în evoluţia pieţei funciare agricole la nivel judeţean, marcând trecerea de la o structură caracterizată prin fragmentare la una orientată spre concentrare şi consolidare a proprietăţii”, mai spune specialistul imobiliar.