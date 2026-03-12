Suprafeţele de teren scoase din circuitul agricol în vederea amenajării unor parcuri fotovoltaice au scăzut în 2025 faţă de anii anteriori, situaţia fiind explicată de şeful Direcţiei Agricole Judeţene (DAJ) Olt, Ion Drăgoi, prin faptul că s-au redus terenurile neproductive ce pot fi folosite pentru parcurile solare, transmite Agerpres.

DAJ Olt a aprobat anul trecut scoaterea din circuitul agricol a unei suprafeţe de 100,5 hectare de teren, din aceasta aproximativ 85 de hectare fiind destinate amenajării unor parcuri fotovoltaice, majoritatea investiţii ale administraţiilor publice în vederea trecerii la utilizarea cu precădere a energiei verzi şi pentru scăderea facturilor.

Scăderea suprafeţelor scoase din circuitul agricol în 2025 faţă de anii anteriori este semnificativă, în condiţiile în care, în anul 2024, au fost scoase din circuitul agricol pentru a fi construite parcuri fotovoltaice aproximativ 230 de hectare de teren agricol.

„Anul acesta, până la momentul de faţă nu avem nicio solicitare pentru a aproba scoaterea de terenuri din circuitul agricol, iar în 2025 suprafeţele pentru care s-a solicitat şi s-a dat aprobare au fost mai mici, am dat aprobări pentru 100,5 hectare anul trecut. Din această suprafaţă, peste 80 de hectare a fost pentru amenajări de parcuri fotovoltaice. Şi în anii trecuţi predominau tot parcurile fotovoltaice, dacă vorbim de motivele scoaterii din circuitul agricol, iar în opinia mea scăderea este determinată de faptul că nu prea mai sunt terenuri care să corespundă condiţiilor, adică să fie încadrate în categoria a treia, nefertile, neproductive, pante, dealuri, văi cu aluviuni”, a spus Ion Drăgoi.

El a menţionat că instituţia care stabileşte categoria terenurilor este Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA).

„Cred că nu mai sunt suprafeţe disponibile. Deci, înainte de a începe procedurile pentru scoatere din circuitul agricol, se face studiul pedologic la OSPA, care stabileşte gradul de fertilitate al solului. Dacă e a treia categorie, fac demersul de scoatere din circuitul agricol, dacă nu e, nu fac. Dacă trece OSPA şi dă categoria a treia, e bine. Dacă nu, pauză”, a conchis Ion Drăgoi.

Printre localităţile în care au fost scoase terenuri din circuitul agricol pentru construirea de parcuri solare, şeful DAJ Olt a menţionat comuna Schitu, unde Consiliul Judeţean Olt amenajează cu finanţare europeană un parc fotovoltaic ce va asigura peste 90% din energia necesară funcţionării respectivei instituţii, cât şi a celor din subordine.

Totodată, administraţiile locale amenajează parcuri fotovoltaice şi în comunele Studina şi Redea.