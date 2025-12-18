Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii de la Goleşti organizează, între 19 şi 23 decembrie, o serie de evenimente puse sub genericul „Crăciun la conac”, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit programului transmis de instituţia muzeală, festivitatea de deschidere va avea loc vineri, de la ora 12:00, pe scena amenajată în faţa Conacului Goleştilor. Va urma vernisarea expoziţiei „Miniaturi de manuscris”, realizată de studenţii Facultăţii de Artă Sacră a Centrului Universitar Piteşti, după care soliştii Secţiei de Estradă a Teatrului “Al. Davila” vor prezenta un spectacol muzical de Crăciun.

Sâmbătă vor fi prezentate tradiţiile de Ignat, incluzând pregătirea porcului şi a produselor tradiţionale din porc, ocazie cu care va fi realizat şi un film documentar.

În cele cinci zile sunt programate numeroase spectacole şi recitaluri susţinute de artişti profesionişti, dar şi amatori, inclusiv grupuri de copii, din municipiul Piteşti, oraşul Topoloveni şi comunele Bascov, Bradu, Călineşti şi Hârseşti.

Vizitatorii vor avea la dispoziţie căsuţe cu produse tradiţionale, ateliere de creaţie şi demonstraţii meşteşugăreşti, mai anunţă organizatorii.

Muzeul Goleşti din judeţul Argeş reflectă istoria culturii şi civilizaţiei tradiţionale româneşti, alături de istoria familiei Golescu. A fost înfiinţat la 7 iunie 1939 prin decret al regelui Carol al II-lea, sub numele de Muzeul Dinicu Golescu.

În prezent, complexul muzeal cuprinde ansamblul conacului Goleşti, monument istoric construit la mijlocul secolului al XVII-lea, precum şi un muzeu în aer liber dedicat pomiculturii şi viticulturii, care include câteva zeci de gospodării tradiţionale din diverse zone ale ţării.