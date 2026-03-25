Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor (DSVSA) a făcut, miercuri, în timpul unei şedinţe a Comitetului local pentru combaterea bolilor de pe lângă Prefectura judeţului Tulcea, un apel pentru respectarea legislaţiei privind creşterea porcilor în gospodării private, în contextul în care în ultima perioadă s-au primit semnale potrivit cărora a crescut numărul mistreţilor din Delta Dunării, care sunt unul din vectorii de transmitere a pestei porcine africane (PPA), transmite Agerpres.

Reprezentantul DSVSA, Marian Avram, a amintit că populaţia poate să crească în exploataţia proprie maximum cinci porci, însă sunt cazuri de crescători care deţin zeci de animale, nu respectă nici regulile privind circulaţia animalelor şi le mai şi vând fără control sanitar-veterinar.

„Această densitate ar asigura o linişte epidemiologică. Boala poate apărea din exploataţii care nu sunt conforme, adică nu înţelegem că trebuie să creştem cinci porci şi creştem 70 şi începem să-i vindem fără un control sanitar-veterinar, fără să ţinem cont de regulile privind circulaţia animalelor. În Deltă, avem un număr crescut de mistreţi care sunt vectorii pestei porcine africane, iar ei pot parcurge distanţe foarte mari, iar odată cu ei şi boala”, a declarat reprezentantul DSVSA, Marian Avram.

Potrivit acestuia, reprezintă o „provocare” în acest sens pentru autorităţile sanitar-veterinare din judeţ creşterea efectivelor de mistreţi sălbatici din Delta Dunării, a căror vânătoare este interzisă.

El a cerut şi sprijinul autorităţilor judeţene pentru a fi descurajat transportul ilegal de animale, care ia amploare în perioada sărbătorilor pascale.

„Dorim sprijin în trafic în patru locuri aglomerate din judeţ pentru a descuraja transportul ilegal de animale şi a avea sărbători pascale liniştite. În judeţ, nu mai avem cazuri de PPA, dar din datele pe care le avem, în alte judeţe există probleme chiar în complexe mari de creştere a animalelor”, a mai menţionat Marian Avram.

În anul 2018, în judeţul Tulcea s-au înregistrat primele focare de PPA din România.