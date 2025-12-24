Un aliment controversat de sărbători și, cu siguranță, unul cu multă valoare sentimentală pentru mulți dintre noi.

Sunt multe întrebări care ne vin în cap: este caloric sau nu, este bine să îl pregătim fiert sau trebuie musai pârlit, conține colagen sau nu, este sigur de consumat de către copii?

Siguranță și igienă, un aspect esențial

Șoriciul este un produs cu risc microbiologic dacă nu este manipulat corect.

Poate fi contaminat? Da. Există riscuri de:

Salmonella

Trichinella (dacă porcul nu este verificat sanitar-veterinar), alte bacterii, dacă nu este opărit/curățat corect

Sfaturi importante:

consumați doar șorici din surse verificate

porcul trebuie să fie testat sanitar-veterinar

șoriciul trebuie bine opărit/fiert

păstrat la frigider și consumat rapid

evitați consumul crud sau insuficient preparat

Conținut caloric

Șoriciul este un aliment foarte caloric:

aproximativ 500–600 kcal / 100 g

majoritar grăsimi

puține proteine

Este ușor de mâncat în exces, mai ales pe stomacul gol. Deci, nu îl mâncați așa, printre mese, lejer, întrucât caloriile se acumulează.

Conține colagen, mit sau realitate?

Șoriciul conține colagen, fiind țesut conjunctiv, firește.

Însă:

colagenul ingerat este descompus în aminoacizi

nu se transformă automat în „colagen pentru piele”

beneficiul este indirect, nu miraculos

Pentru sinteza colagenului contează: aportul total de proteine, vitamina C, zincul, stilul de viață.

Așadar, șoriciul nu este un supliment de colagen, ci doar o sursă modestă și una foarte calorică, după cum spuneam mai sus.

Șoriciul este mai mult o moștenire culturală sau o gustare nostalgică, decât o mâncare în sine.

Mulți dintre noi, cei cu copilăria în anii comunismului, avem amintiri grozave legate de Crăciun, șorici și bunici. Era o adevărată tradiție să asistăm la această procesiune când eram mici.

Este foarte greu să îi explici unui străin care e treaba cu șoriciul. Pare un act de barbarie și fără logică toată treaba asta cu șoriciul. Omorâtul porcului, pârlirea cu paie, datul cu sare, acoperirea cu pături, făcutul crucii în fruntea porcului și așa mai departe. Poate doar țuica fiartă, ce se bea de către toți cei ce participă la eveniment, să aibă vreun sens.

Poate fi consumat de copii?

Recomandarea generală: nu este un aliment potrivit pentru copiii mici: greu de digerat, greu de mestecat bine, prezintă risc de înec, este foarte gras, există risc de contaminare, nu aduce nutrienți esențiali pentru creștere.

La copiii mai mari: doar ocazional, în cantitate mică, din surse sigure, nu ca aliment de bază.

În ziua de azi însă, șoriciul se găsește din plin tot timpul anului la măcelărie. Ce e drept, își pierde farmecul de a-l mânca doar când vine Crăciunul sau cel puțin când e frig afară, și nu în toiul verii.

Poate fi o variantă de mic dejun în combinație cu o felie de pâine sau niște crackers, sau de gustare, dacă nu exagerați cu cantitatea, ori alături de alimente nutritive, pe un mic platou la micul dejun sau cină.

De asta mâncarea are un praf de magie în ea. Nu reținem numai gustul alimentelor. În mintea noastră rămân toate celelalte amintiri: cu cine am mâncat acea mâncare, dacă era lumină sau întuneric, dacă am râs, ce muzică se auzea în fundal, dacă cei cu care am mâncat mai sunt lângă noi și așa mai departe.

Indiferent câți ani trec, mâncarea îți aduce acele amintiri lângă tine în câteva secunde. Și poate mulți dintre noi mâncăm astăzi șorici nu musai pentru gustul său desăvârșit, ci pentru a mai trăi încă o dată măcar o mică bucată din acea perioadă lipsită de griji, când îi aveam alături de noi atât pe părinți, cât și pe bunicii noștri. Și asta e un cadou pe care copilul interior îl face adultului din noi pentru a-i mai descreți un pic fruntea și a-l scoate din rolul său serios de zi cu zi…