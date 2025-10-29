Top-ul celor mai bune băuturi fără adaos de zahăr/ Dacă vrei să te menții sănătos și hidratat, nutriționiștii îți recomandă să alegi apa de cocos, sucul de portocale, aqua fresca și alte câteva băuturi delicioase

Consumul regulat de băuturi zaharoase este asociat cu probleme cronice de sănătate. Potrivit eatingwell.com, dacă vrei să-ți potolești setea, să te menții hidratat și sănătos, dar vrei să bei ceva gustos și dulce, însă fără aport de zahăr, iată șapte băuturi care întrunesc aceste criterii.

“Beneficiile hidratării vizează între organismul, dar este mai puțin cunoscut faptul că atunci când corpul nu suferă din pricina lipsei de lichide ne concentrăm mai bine, avem psihicul mai stabil și memoria mai bună”, explică nutriționista Mandy Enright.

Apa de cocos, băutura plină de electroliți și minerale

Nucile de cocos verzi și tinere au un lichid limpede, ușor dulce, cu gust de nuci, ideal pentru o hidratare sănătoasă. Apa de cocos o poți găsi și în marketuri, îmbuteliată sau la cutie, gata de consum. „Apa de cocos este o sursă bună de electroliți care vă ajută să vă mențineți hidrata. De asemenea, ea conține și minerale precum cupru, zinc și mangan”, spune nutriționista Taylor Berggren.

Așadar, bea apă de cocos simplă sau adaugă în ea suc 100% natural. De asemenea, îți poți prepara un smoothie, cu fructe și/sau legume, alese în funcție de preferințe.

Reține că, deși apa de cocos este o sursă bună de potasiu, are un conținut scăzut de sodiu. Dacă bei apă de cocos pentru a te hidrata în momentele în care transpiri foarte mult, cum ar fi timpul exercițiilor fizice sau când muncești într-un mediu cald, ia în considerare adăugarea de sare în alimente sau mănâncă gustări sărate, după antrenament, pentru a reface sodiul pierdut.

Sucul de portocale, cea mai bună hidratare pentru sportivi

Sucul de portocale este cea mai bună alegere pentru hidratare, spune nutriționista sportivă Kelly Jones.

„Deși toate sucurile contribuie la aportul de lichide și pot avea un gust mai răcoritor decât apa, un studiu anterior a arătat că cel de portocale este mai bun decât multe alte băuturi în ceea ce privește hidratarea”, explică Jones.

Alte cercetări au descoperit că sucul de portocale poate fi la fel de hidratant ca o băutură specifică pentru sportivi, datorită amestecului său de electroliți și carbohidrați.

În plus, o cană de suc de portocale reprezintă o porție completă de fructe, precum și o sursă excelentă de vitamina C, care susține sistemul imunitar.

Când alegi să nu ți-l prepare singur și vrei să-l cumperi, caută o sticlă pe eticheta căreia să scrie 100% suc de portocale, pentru a evita adaosul de zahăr. Îl poți bea ca atare sau îl poți combina, în părți egale, cu apă minerală.

Sucul de rodie, sursă de potasiu și antioxidanți

Sucul roșu-rubiniu de rodie este obținut prin presarea fructelor întregi și are un delicios gust dulce-acrișor, și numeroase beneficii nutriționale. „Este întotdeauna plăcut să obții beneficii suplimentare din băutura pe care o consumi, atunci când încerci să te hidratezi. Sucul de rodie este o modalitate excelentă de a face acest lucru, deoarece conține polifenoli puternici care pot acționa ca antioxidanți în organism”, spune Berggren. Un pahar de suc de rodie este, de asemenea, o sursă bună de potasiu, un electrolit care susține hidratarea.

Poți bea suc de rodie simplu, direct din sticlă, chiar ca o alternativă la vin sau folosește-l pentru a prepara un ceai delicios din hibiscus.

Agua Fresca, doar fructe și apă pură

Vrei să te hidratezi dar îți dorești o băutură cu un gust special? „Dacă te-ai săturat de apa plată și nu ai chef de un pahar cu suc, aguas frescas poate fi o băutură răcoritoare și hidratantă”, spune Jones. Agua fresca este o băutură populară, originară din Mexic, care se traduce prin „apă proaspătă” și poate fi consumată în orice moment al zilei.

Băutura se prepară, potrivit lui Jones, în cel mai simplu mod cu putință: amestecând fructe întregi, apă și suc de lămâie. Unele variante pot include un îndulcitor, dar ar fi ideal să renunți la acesta.

Puteți prepara Agua Fresca, de exemplu, adăugând castravete și mentă, ananas și coriandru sau pepene verde și busuioc.

Apă cu lămâie, hidratare și vitamina C

Mulți oameni preferă să-și înceapă ziua cu un pahar de apă cu lămâie, pentru a se hidrata corespunzător. „Uneori, lucrurile cele mai simple sunt cele mai bune”, spune Berggren, recomandând apa cu lămâie ca băutură hidratantă fără adaos de zahăr. Ea spune că adăugarea unei felii de lămâie în apa cu gheață nu doar că îi îmbunătățește gustul, dar oferă și un plus de vitamina C și alți antioxidanți benefici.

Chiar și în lunile reci, apa cu lămâie este o opțiune excelentă. Pentru a vă încălzi, puteți bea apă caldă cu lămâie. În plus, lămâile pot fi folosite și pentru a prepara infuzii hidratante, cum ar fi cea în care mai adăugați și castravete și mentă.

Supa, o hidratare hrănitoare

Indiferent dacă este preparată cu pui, vită sau legume, orice fel de supă poate fi consumată pentru hidratare, spune Jones. „Mulți oameni se bucură să bea supă de oase, care aduce organismului nu doar aport de lichide și electroliți, ci și proteine”, eexplică Jones. Când vorbim despre supe cumpărate gata preparate, trebuie să verifici bine eticheta nutrițională, pentru a te asigura că nu este foarte bogată în sodiu.

Kefirul hidratează și sprijină digestia și imunitatea

Dacă ai poftă de o băutură cremoasă, bea un pahar de kefir. Această băutură din lapte fermentat, cu un gust acrișor și picant și o consistență densă, conține culturi probiotice vii și active, care ajută la digestie, sănătatea intestinului și funcția imunitară. Fiecare pahar de kefir reprezintă, de asemenea, o sursă excelentă de calciu (un alt electrolit hidratant), dar aduce organismului și nouă grame de proteine.

Poți bea kefir simplu sau, dacă vrei ceva dulce, poți adăuga în el fructe proaspete sau congelate.

Beneficiile hidratării sunt multiple și deloc de neglijat

„Hidratarea adecvată ajută la menținerea concentrării, a atenției și a funcției cognitive la parametric optimi. La polul opus, deshidratarea poate duce la afectarea memoriei, schimbări de dispoziție și scăderea capacității de concentrare”, spune nutriționista sportivă Amy Goodson.

Un alt beneficiu al hidratării este reglarea temperaturii corpului. Prin transpirație se pierde căldura și se menține stabilă temperatura internă a corpului, spune Goodson. Hidratarea menține, de asemenea, articulațiile lubrifiate corespunzător și furnizează mușchilor oxigen și nutrienți. „Acest lucru este crucial pentru performanța atletică și activitățile fizice zilnice, indiferent dacă ești atlet sau pasionat de fitness”, spune Goodson.

Multe băuturi din comerț sunt îndulcite cu zahăr adăugat, inclusiv sucurile carbogazoase, sucurile naturale, ceaiurile, cafelele și multe altele. Dacă, în mod obișnuit, consumi astfel de băuturi, alegerea celor fără zahăr adăugat poate fi o modalitate eficientă de a-ți reduce aportul general de zahăr.