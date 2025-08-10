Lecții de gătit, meniuri cu stele Michelin și ingrediente locale, transformând fiecare călătorie într-o experiență gastronomică de neuitat. Sunt experiențele culinare pe care le oferă unele nave de croazieră, oferte care devin din ce în ce mai interesante pe măsură ce concurența crește.

În restaurantele de la bord, bucătarii se întrec în provocări prezentând preparate ingenioase și delicioase care nu au nimic de invidiat față de cele gătite pe uscat. Companiile oferă meniuri de degustare tentante, meniuri à la carte dar și lecții practice de gătit. Acestea sunt urmate de cele mai multe ori și de excursii tematice atent organizate în timpul escalelor pe uscat.

Se poate spune că pentru pasionații gourmet nu a existat niciodată un moment mai bun pentru a porni într-o croazieră. Iată un top anual al celor mai interesante 10 rute realizat de publicația foodandwineitalia.com.

1. Silversea

Pe primul loc pentru al doilea an consecutiv în topul realizat de publicația italiană datorită programului S.A.L.T. (Sea and Land Taste), punctul forte al ofertei care include ingrediente locale în meniurile restaurantelor și barurilor, lecții practice de gătit și excursii captivante pe uscat.

„La Dame”, restaurantul de top al Silversea, întruchipează o abordare meticuloasă și complexă a gastronomiei și vinurilor prin intermediul unei bucătării rafinate. De neratat cunoscutul său fougasse proaspăt scos din cuptor, al cărui parfum de ulei de măsline extravirgin umple întregul local.

2. Explora Journeys

Lansată în 2023, Explora Journeys este o linie nouă de croaziere, dar care a pătruns deja în top în acest an, ajungând pe locul al doilea. Experiențele culinare includ restaurantul signature Anthology, unde oaspeții pot degusta un meniu de 7 feluri care celebrează tradițiile gastronomice regionale italiene.

Pentru o gustare între mese sau chiar târziu în noapte, Emporium Marketplace este mereu deschis, cu preparate rapide. Sau puteți comanda o cină în cabină, cu specialitățile restaurantelor de la bord.

3. The Ritz-Carlton Yacht Collection

Povești cu caviar? Degustări private de vinuri rare în pivnițe? Vânătoare de trufe în Toscana? Toate acestea și multe altele sunt disponibile cu The Ritz-Carlton Yacht Collection. Fiecare navă oferă experiențe gastronomice specifice: pe Evrima veți găsi o bucătărie sud-asiatică vie, în restaurantul Talaat Nam; pe Ilma, Memorī oferă preparate creative japoneze precum sashimi de pește ricciola cu jalapeño copt și ardei shishito.

Nu ratați vizita la Humidor, un spațiu de tip lounge prezent pe toate navele, și răsfățați-vă cu unul dintre Macallan Rituals, o experiență multisenzorială exclusivă dedicată whisky-ului.

4. Crystal

Revenirea Crystal în 2023 a fost o răsplată pentru redinamizarea brandului. Cele două nave oferă servicii de room service non-stop, un bar de înghețată apreciat și opt restaurante, inclusiv Beefbar (cu burgeri din carne de Kobe și tacos din Angus) și elegantul Osteria d’Ovidio (unde în top sunt vinetele confiate cu sos de roșii afumate). Colaborarea cu chef Nobu Matsuhisa a adus cu ea la Umi Uma preparate iconice, precum celebrul său pește codul negru cu miso.

5. Cunard

Queen Anne, noua navă Cunard, cucerește inimile clienților prin ofertele culinare globale, de la Aji Wa, cu rețete japoneze și meniuri omakase, până la Aranya, restaurant indian cu papadum proaspăt (un preparat dintr-un aluat foarte subțire și crocant din făină de linte) și chutney de fructe care însoțesc preparate precum burtă de porc afumată cu ardei iute sau kebab de rață.

Pe fiecare navă este prezent și The Golden Lion, un pub cu atmosferă autentică și specialități englezești ca cârnați cu piure de cartofi sau cod pane crocant cu piure de mazăre cu mentă. De consultat programul de chef invitați și demonstrațiile culinare live.

6. Seabourn

Mâncatul devine o experiență interactivă în restaurantele flotei Seabourn. La Solis, salata panzanella se prepară direct la masă, iar bibanul în crustă de sare este deschis în fața invitaților, dezvăluind garnitura de ierburi aromate.

La Earth & Ocean, clasicele rillettes de pui vin într-un bol în care fumul crează mișcări ondulatorii de parcă ar dansa. Alte surprize culinare includ un prânz cu head sommelier-ul și, în oaza în aer liber The Retreat, meniul de degustare Methodology servit sub clar de lună, cu vinuri asortate lângă file de vită cu coadă înăbușită și trandafiri de somon marinat în gin.

7. Hurtigruten

Celebrul concept Coastal Kitchen de la Hurtigruten, prezent pe croazierele Signature ale companiei cu 132 de ani de activitate, reinventează preparatele clasice norvegiene. Meniurile sunt dezvoltate cu ambasadorii culinari ai companiei – bucătari în căutare constantă de ingrediente locale și tradiții culturale – și provin de la ferme, brutării și producători din toată Norvegia.

Pe ruta Coastal Express, care străbate Cercul Polar Arctic, meniul modern al restaurantului Kysten surprinde cu preparate ca toast din pâine neagră cu ossobuco de elan și pește lup cu varză la grătar și alge de kelp afumate.

8. Oceania Cruises

Doar Oceania Cruises se poate lăuda că arta culinară este raison d’être-ul său – majoritatea navelor au fost construite special pentru a pune în valoare bucătăria. În Aquamar Kitchen (axată pe un concept de wellbeing), pe bordul navelor recente Vista și Allura, lansată vara aceasta, bucătarii prepară sucuri proaspete și boluri poke, iar barmanii mixează mocktail-uri originale.

În localurile de pe întreaga flotă, friptura de Angus maturat de la Polo Grill este depășită doar de entrecôte-ul de aproape un kilogram care se topește în gură. Alte experiențe speciale enogastronomice includ meniuri de trei feluri asociate cu șampanii rare Moët & Chandon și lecții de gătit.

9. Regent Seven Seas Cruises

Opulența domnește pe navele Regent Seven Seas Cruises. La uimitorul Chartreuse, navigatorii savurează preparate franceze precum escargot cu piure de ierburi, rutabaga călită, anșoa și cremă de muștar Pommery.

În elegantul Pacific Rim, gyoza cu pui și foie gras și spring roll cu rață confiată se armonizează cu atmosfera pan-asiatică. Dar mesele de acest nivel nu sunt doar la bord. Printre excursiile dedicate plăcerii se numără culesul de condimente în Belize, urmat de o lecție de gătit la bord unde condimentele respective devin protagoniste.

10. National Geographic – Lindblad Expeditions

Multe dintre vasele din flotă care călătoresc în jurul lumii au o abordare gastronomică neobișnuită, oferind numeroase restaurante și renunțând la meniurile tradiționale. În schimb, bucătarii creează meniuri inspirate de țările vizitate, folosind ingrediente obținute sustenabil.

Pe National Geographic Endurance, una dintre cele mai noi nave polare, fiecare traversare include o cină „didactică” ai căror protagoniști sunt bucătarii de la bord, unde fiecare fel – precum scoicile atlantice prăjite cu piure de păstârnac – este conceput pentru a stârni curiozitatea și a încuraja discuții despre cum putem proteja minunata planetă pe care o iubim să o explorăm.