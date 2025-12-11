Tempranillo, al patrulea cel mai plantat soi de struguri roșii din lume, este recomandarea acestei săptămâni pentru iubitorii de vinuri echilibrate, cu fruct, aciditate moderată și un mare potențial de învechire. Fie băut proaspăt, fie maturat în stejar, acest vin emblematic al Spaniei face pereche perfectă cu un jamón de bellota autentic.