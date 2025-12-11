Video Vinul săptămânii

VIDEO | Vinul săptămânii: Tempranillo, roșul spaniol perfect pentru masa de sărbători / Este al patrulea cel mai plantat soi de struguri roșii din lume

11 decembrie
tempranillo-vin-spania Foto: G4Food

Tempranillo, al patrulea cel mai plantat soi de struguri roșii din lume, este recomandarea acestei săptămâni pentru iubitorii de vinuri echilibrate, cu fruct, aciditate moderată și un mare potențial de învechire. Fie băut proaspăt, fie maturat în stejar, acest vin emblematic al Spaniei face pereche perfectă cu un jamón de bellota autentic.

