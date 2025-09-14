Dacă vrei o idee rapidă și gustoasă pentru mesele de acasă, încearcă tarta rustică cu ton și amestec mexican. Se prepară ușor și aduce la masă un mix savuros de arome mediteraneene și prospețimea legumelor.

Ingrediente:

160 g Insalatissime Salată de ton – amestec mexican RIO Mare

200 g făină

100 g unt rece

1 ou

3 roșii cherry

o jumătate de ceapă roșie

câteva cubulețe de brânză

Mod de preparare:

În bolul unui mixer, se amestecă 200 g de făină cu 100 g de unt rece și un praf de sare. Se adaugă oul și se mixează până se obține un aluat ușor de modelat. Acesta se transferă pe blatul din bucătărie și se întinde pe o foaie de copt.

Separat, se taie trei roșii cherry și jumătate de ceapă roșie. În tava cuptorului, se așază aluatul, se adaugă amestecul mexican cu ton RIO Mare, roșiile și ceapa tăiate, iar deasupra se presară câteva cubulețe de brânză. Marginile aluatului se pliază pentru a da forma unei tarte rustice.

Tava se introduce în cuptor, la 180°C, pentru circa 35 de minute sau până când tarta se rumenește frumos.

Rezultatul este o plăcintă rustică, aromată și hrănitoare, ideală pentru începutul de toamnă.

Poftă bună!