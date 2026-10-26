De la roșiile de tip inimă de bou și castraveții cornichon până la ardeii kapia și vinetele românești, legumele cultivate în Matca, unul dintre cele mai cunoscute bazine legumicole din țară, ajung pe rafturile magazinelor Carrefour. Retailerul își extinde programul Grădina Noastră prin integrarea unei noi cooperative agricole, formată din cinci familii de producători locali, care cultivă fructe și legume pe o suprafață de 10 hectare.

Pentru cei care caută gustul legumelor românești și vor să știe de unde provin produsele pe care le pun pe masă, noua cooperativă Grădina Noastră din Matca aduce o varietate de opțiuni în magazinele Carrefour din întreaga țară.

Roșii rotunde, prunișoare sau de tip inimă de bou, castraveți cornichon, ardei gras Bianca, ardei kapia și iuți, vinete, varză albă, dovlecei și căpșune se numără printre produsele cultivate de agricultorii cooperativei. Sortimentul disponibil variază în funcție de sezon, astfel încât clienții pot descoperi pe rafturi produse locale în perioada lor de recoltare.

Noua cooperativă dispune de 10 hectare cultivate atât în spații protejate, cât și în câmp deschis și estimează o capacitate anuală de producție de aproximativ 600 de tone de legume.

De la fermele din Matca, pe rafturile Carrefour din toată țara

Localitatea Matca, din județul Galați, este recunoscută pentru tradiția sa în legumicultură. Aici, cultivarea legumelor reprezintă o activitate transmisă și dezvoltată de generații de agricultori.

„Avem o colaborare îndelungată cu Carrefour România, timp în care am construit un parteneriat bazat pe încredere, seriozitate și sprijin reciproc. Am început prin a livra roșii și castraveți, iar treptat ne-am diversificat gama de produse și am învățat să ne organizăm mai eficient, inclusiv în ceea ce privește logistica și ambalarea”, explică Fănica Stan, reprezentant al Cooperativei Grădina Noastră din Matca.

Pentru agricultori, organizarea într-o cooperativă înseamnă acces la un canal stabil de distribuție și o mai bună predictibilitate a producției și veniturilor. Pentru consumatori, parteneriatul înseamnă posibilitatea de a găsi legume și fructe românești în magazinele Carrefour.

Ce legume românești pot descoperi clienții Carrefour în perioada următoare

Produsele cooperativei Grădina Noastră din Matca sunt disponibile în rețeaua Carrefour în funcție de sezon. În perioada următoare, oferta va include roșii românești, roșii prunișoare, castraveți cornichon, gogonele, ardei kapia și varză.

Fie că sunt folosite pentru o salată de sezon, o mâncare gătită acasă sau pentru pregătirea conservelor de toamnă, produsele cooperativei reprezintă o ocazie de a descoperi legumele cultivate de fermierii din Matca.

Un parteneriat care susține producția locală

Extinderea programului Grădina Noastră face parte din strategia Carrefour de a dezvolta colaborări pe termen lung cu agricultorii români.

Prin acest program, producătorii locali organizați în cooperative beneficiază de acces la rețeaua națională de magazine, sprijin pentru optimizarea logisticii și un cadru comercial care le permite să își planifice mai bine activitatea.

Integrarea cooperativei din Matca aduce programul Grădina Noastră la 15 cooperative partenere, care reunesc peste 400 de familii de producători, ce aduc fructe și legume proaspete, locale, pe rafturile magazinelor Carrefour din întreaga țară. Astfel, retailerul susține un stil de viață sănătos, ce ține cont de sezonul de producție și de ritmul natural al naturii.

Gustul legumelor din Matca, mai aproape de consumatori

Alegerea produselor locale poate însemna și susținerea fermierilor români și a comunităților în care aceștia își desfășoară activitatea. Prin colaborarea cu cooperative agricole, Carrefour urmărește să creeze o legătură mai directă între producători și consumatorii din întreaga țară.

La următoarea vizită în Carrefour, merită să faceți o oprire la raionul de fructe și legume și să căutați produsele Grădina Noastră din Matca. Este o ocazie să gustați din recolta agricultorilor români și să descoperiți produsele unei cooperative care duce mai departe tradiția legumicolă a zonei.