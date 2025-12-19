Ultimul weekend înainte de Crăciun vine cu numeroase evenimente în București dedicate celor care vor să intre în spiritul sărbătorilor prin gusturi, arome și experiențe culinare. De la târguri de Crăciun cu deserturi artizanale și vin fiert, până la festivaluri de food truck-uri și preparate gătite în aer liber, oferta este generoasă.
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:
- articolul continuă mai jos -
Bazaar de Crăciun pe Calea Victoriei, cu deserturi de sărbătoare și vin fiert
Pe lângă produsele realizate de creatori locali, vizitatorii vor găsi aici și deserturi de sărbătoare, cafea aromată și vin fiert, într-o atmosferă cozy, cu miros de scorțișoară și arome specifice Crăciunului. Târgul este gândit ca un spațiu de relaxare, unde pauza dulce face parte din experiență.
Dichisar de Iarnă, la Impact Hub Universitate
Pe lângă produsele de design și creațiile handmade, evenimentul include și zone cu produse culinare artizanale, potrivite pentru masa de sărbătoare sau pentru cadouri comestibile. Accesul se face pe bază de bilet, în valoare de 10 lei, copiii având intrarea gratuită.
Winter Wonderland, cu food court tematic, în Piața Alba Iulia
Vizitatorii au acces la un food court tematic, cu preparate de sezon, băuturi calde și zone de relaxare, concepute pentru toate vârstele.
West Side Christmas Market, cu preparate gătite în aer liber
Evenimentul aduce împreună preparate gătite în aer liber, muzică live și decorațiuni de Crăciun, fiind una dintre opțiunile preferate pentru cei care vor să combine plimbarea de weekend cu gusturile specifice sezonului rece.
Târgul de Crăciun București și Food Truck Festival, în Piața Universității
Până pe 28 decembrie, zona devine un adevărat pop-up gastronomic, cu:
- 15 food truck-uri cu preparate internaționale,
- burgeri, pizza artizanală și alte specialități street food,
- vin fiert aromat și cafea proaspăt măcinată.