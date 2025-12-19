Ultimul weekend înainte de Crăciun vine cu numeroase evenimente în București dedicate celor care vor să intre în spiritul sărbătorilor prin gusturi, arome și experiențe culinare. De la târguri de Crăciun cu deserturi artizanale și vin fiert, până la festivaluri de food truck-uri și preparate gătite în aer liber, oferta este generoasă.

Bazaar de Crăciun pe Calea Victoriei, cu deserturi de sărbătoare și vin fiert

Bazaar de Crăciun revine pe Calea Victoriei, la Victoria Hub (Calea Victoriei 210), în weekendul 20–21 decembrie 2025. Evenimentul este deschis zilnic între orele 10:00 și 19:00, iar intrarea este liberă.

Pe lângă produsele realizate de creatori locali, vizitatorii vor găsi aici și deserturi de sărbătoare, cafea aromată și vin fiert, într-o atmosferă cozy, cu miros de scorțișoară și arome specifice Crăciunului. Târgul este gândit ca un spațiu de relaxare, unde pauza dulce face parte din experiență.

Dichisar de Iarnă, la Impact Hub Universitate

În același weekend, bucureștenii sunt așteptați la Dichisar de Iarnă, organizat la Impact Hub Universitate (Str. Tudor Arghezi 8-10), între orele 10:00 și 19:00.

Pe lângă produsele de design și creațiile handmade, evenimentul include și zone cu produse culinare artizanale, potrivite pentru masa de sărbătoare sau pentru cadouri comestibile. Accesul se face pe bază de bilet, în valoare de 10 lei, copiii având intrarea gratuită.

Winter Wonderland, cu food court tematic, în Piața Alba Iulia

Târgul de Crăciun Winter Wonderland, organizat de Primăria Sectorului 3, este deschis în Piața Alba Iulia până pe 7 ianuarie. Pe lângă patinoarul în aer liber și concertele live, evenimentul pune accent pe experiența gastronomică.

Vizitatorii au acces la un food court tematic, cu preparate de sezon, băuturi calde și zone de relaxare, concepute pentru toate vârstele.

West Side Christmas Market, cu preparate gătite în aer liber

În Parcul Drumul Taberei are loc West Side Christmas Market, târg organizat de Primăria Sectorului 6, în parteneriat public-privat cu Untold.

Evenimentul aduce împreună preparate gătite în aer liber, muzică live și decorațiuni de Crăciun, fiind una dintre opțiunile preferate pentru cei care vor să combine plimbarea de weekend cu gusturile specifice sezonului rece.

Târgul de Crăciun București și Food Truck Festival, în Piața Universității

Una dintre cele mai consistente oferte culinare din această perioadă este Bucharest Downtown Christmas Market, organizat în Piața Universității, unde Târgul de Crăciun București se îmbină cu Food Truck Festival.

Până pe 28 decembrie, zona devine un adevărat pop-up gastronomic, cu:

15 food truck-uri cu preparate internaționale,

burgeri, pizza artizanală și alte specialități street food,

vin fiert aromat și cafea proaspăt măcinată.

Atmosfera este completată de DJ set-uri, carusel și zone foto tematice.

Bucharest Opera Christmas Market, delicii culinare într-un decor elegant

Pe esplanada Operei Naționale București, Bucharest Opera Christmas Market este deschis până pe 28 decembrie. Târgul include căsuțe cu delicii culinare rafinate, într-un decor inspirat din piațetele franțuzești, alături de muzică clasică live și recitaluri susținute de artiști ai Operei Naționale.