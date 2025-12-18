Târgul de Crăciun de la Castelul Săvârșin (județul Arad) își deschide porțile anul acesta în zilele de vineri, sâmbătă și duminică (19- 21 decembrie).

Vor expune produsele lor meșteșugari și producători din toate colțurile țării și vor urca pe scenă soliști, coruri și grupuri îndrăgite de public.

Tradiții populare, costume, dansuri și cântece de Crăciun vor putea fi admirate în fiecare dintre cele trei zile.

„În fiecare an, în zilele din Ajunul Crăciunului, Satul regal își deschide porțile și sute de români, din județele țării și din Republica Moldova, alături de alții veniți de departe, din Europa sau America, vin să colinde pe Majestatea Sa și să-și arate, mândri, costumele populare, unele păstrate de generații încoace. Cei care vin s unt de toate vârstele, de la bunici la copii. Este o atmosferă de familie, în care fiecare vine pentru a împărtăși un moment de bucurie, de încredere, de afecțiune. Este un eveniment de sărbătoare, care onorează tradiţia românească şi meşteşugurile din Transilvania şi Banat”, a anunțat Casa Regală a României.

Zilele de Ajun petrecute de Familia Regală la Săvârșin în mijlocul românilor au reînceput încă din primul an al întoarcerii regelui Mihai la castel, în anul 2001.

La fiecare Crăciun, porțile domeniului regal de la Săvârșin se deschid și pentru cei care doresc să colinde Casa Regală. O altă tradiție este acordarea darurilor de Crăciun. Instaurată în anii 1940, din vremea Reginei-Mamă Elena, tradiţia a fost continuată de Regele Mihai și de Regina Ana.