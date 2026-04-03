„Gustul Tradiției, Târg Pescăresc de Florii”, organizat de Ministerul Agriculturii, între 3 și 5 aprilie. Vizitatorii pot degusta borș de pește, storceag și produse tradiționale recunoscute la nivel european

03 apr. 2026, Gusturi locale
Sursa foto: Tripadvisor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în parteneriat cu Patronatul Peștelui din România, Cooperativa Agricolă „Păstrăvul din Țara Ta” și Păstrăvăria Bușteni, organizează în perioada 3–5 aprilie 2026 evenimentul „Gustul Tradiției – Târg Pescăresc de Florii”, în curtea instituției.

Potrivit unui comunicat transmis de minister, pe parcursul celor trei zile, pescari, cherhanale și producători din întreaga țară vor aduce la București preparate specifice pescărești, de la borș de pește și storceag, până la batog de sturion, pește la plită, produse afumate, zacuscă din pește sau salată de icre.

La standuri vor fi disponibile și produse recunoscute la nivel european, cu Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Specialitate Tradițională Garantată (STG), precum Scrumbia afumată de Dunăre – IGP, Salata cu icre de știucă de Tulcea – IGP, Salata tradițională cu icre de crap – STG și Sardeluța marinată, realizată după rețete tradiționale.

Printre expozanți se numără cherhanale din Jurilovca, Sfântu Gheorghe, Mila 23, Murighiol și 23 August, zone cunoscute pentru tradiția pescărească din Delta Dunării și litoral.

Evenimentul include și demonstrații culinare, prezența unui meșter confecționer de plase pescărești, expoziții de costume tradiționale și lucrări cu specific dobrogean, precum și momente artistice susținute de interpreți de muzică populară și ansambluri din Dobrogea.

Reprezentanții MADR subliniază că târgul urmărește promovarea produselor locale și a tradițiilor pescărești, dar și consolidarea legăturii dintre producători și consumatori.

Ministerul amintește și faptul că batogul de sturion a devenit, din 18 februarie 2026, al 16-lea produs românesc înregistrat și recunoscut la nivel european.

Pe aceeași temă

Gusturi locale
03 apr.
VIDEO | Piaţa Dorobanţi a fost redeschisă după modernizare / Spațiul funcționează exclusiv cu producători locali
VIDEO | Piaţa Dorobanţi a fost redeschisă după modernizare / Spațiul funcționează exclusiv cu producători locali
Gusturi locale
29 mart.
FOTO-VIDEO | „Am început cu ideea de a produce vin pentru consum propriu” / Cum a ajuns o gospodărie din Drăgășani un resort de 3 stele cu cramă
FOTO-VIDEO | „Am început cu ideea de a produce vin pentru consum propriu” / Cum a ajuns o gospodărie din Drăgășani un resort de 3 stele cu cramă
Gusturi locale
27 mart.
130 de producători și meșteșugari participă la Târgul de Paști din Miercurea-Ciuc / Vânzările, afectate de scăderea consumului
130 de producători și meșteșugari participă la Târgul de Paști din Miercurea-Ciuc / Vânzările, afectate de scăderea consumului
Gusturi locale
27 mart.
Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc: Peste 50 de vinuri românești și zeci de producători locali, în weekendul 28-29 martie
Artisan Food Market revine la Hanul lui Manuc: Peste 50 de vinuri românești și zeci de producători locali, în weekendul 28-29 martie
Gusturi locale
21 mart.
Slujește la biserică duminica, merge la serviciu în timpul săptămânii și crește prepelițe acasă, în familie / Ionuț Boer: „A început ca o afacere de familie și vrem să o dezvoltăm pentru a aduce un beneficiu în familie. Dar asta o putem face doar împreună”
Slujește la biserică duminica, merge la serviciu în timpul săptămânii și crește prepelițe acasă, în familie / Ionuț Boer: „A început ca o afacere de familie și vrem să o dezvoltăm pentru a aduce un beneficiu în familie. Dar asta o putem face doar împreună”