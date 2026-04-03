Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în parteneriat cu Patronatul Peștelui din România, Cooperativa Agricolă „Păstrăvul din Țara Ta” și Păstrăvăria Bușteni, organizează în perioada 3–5 aprilie 2026 evenimentul „Gustul Tradiției – Târg Pescăresc de Florii”, în curtea instituției.

Potrivit unui comunicat transmis de minister, pe parcursul celor trei zile, pescari, cherhanale și producători din întreaga țară vor aduce la București preparate specifice pescărești, de la borș de pește și storceag, până la batog de sturion, pește la plită, produse afumate, zacuscă din pește sau salată de icre.

La standuri vor fi disponibile și produse recunoscute la nivel european, cu Indicație Geografică Protejată (IGP) sau Specialitate Tradițională Garantată (STG), precum Scrumbia afumată de Dunăre – IGP, Salata cu icre de știucă de Tulcea – IGP, Salata tradițională cu icre de crap – STG și Sardeluța marinată, realizată după rețete tradiționale.

Printre expozanți se numără cherhanale din Jurilovca, Sfântu Gheorghe, Mila 23, Murighiol și 23 August, zone cunoscute pentru tradiția pescărească din Delta Dunării și litoral.

Evenimentul include și demonstrații culinare, prezența unui meșter confecționer de plase pescărești, expoziții de costume tradiționale și lucrări cu specific dobrogean, precum și momente artistice susținute de interpreți de muzică populară și ansambluri din Dobrogea.

Reprezentanții MADR subliniază că târgul urmărește promovarea produselor locale și a tradițiilor pescărești, dar și consolidarea legăturii dintre producători și consumatori.

Ministerul amintește și faptul că batogul de sturion a devenit, din 18 februarie 2026, al 16-lea produs românesc înregistrat și recunoscut la nivel european.