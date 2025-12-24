Ultimul episod al seriei de articole dedicate incursiunilor în diferite târguri de Crăciun din Europa Centrală și de Est se desfășoară în Sibiu unul dintre cele mai vechi și cu tradiție de la noi.

Față de Târgul de Crăciun din Timișoara, cel din Sibiu este dezamăgitor

Cu toate că e plin de dulciuri, acest târg ne-a lăsat un gust ușor amar. Pare încremenit în timp și în anumite apucături comerciale pe care nu aș fi vrut să le mai văd în 2025.

Deși sunt destul de puține căsuțe cu vânzători multe produse sunt repetitive: erau doi, dacă nu chiar trei comercianți care vindeau același tip de căciuli de iarnă și tot așa. Am găsit același tip de batoane de ciocolată cu diferite arome în vreo trei colțuri ale târgului din Piața Mare.

Dintre artizanii cu produse specializate pentru Crăciun: globuri, ornamente, ceramică, i-am dibuit cu greu pe cei locali și autentici, printre comercianții de chinezisme.

Prețuri decente la mâncare, oferta nu prea diversificată

Vinul sau țuica fierte, cafeaua sau ciocolata caldă, colacul secuiesc sau langoșul sunt la prețuri decente, identice cu cele din Timișoara, dar oferta gastronomică e mult mai săracă. Aici am găsit o dugheană cu de toate -și nu exagerez- aveau de la șaorma la burgeri, de la cașcaval pane la cârnați, de la sandviș cu cabanos la hotdog, majoritatea semipreparate congelate de calitate îndoielnică.

La o altă tarabă puteai găsi mâncare tradițională gătită, de la sarmale (2 bucăți, 250 de grame, 49 de lei) până la gulaș, la același preț porția. Cartofi prăjiți costă 20 de lei 150 de grame, iar inelele de ceapă 17 lei suta de grame.

Producătorii locali de mezeluri și brânzeturi ( 3 ne-au ieșit la numărătoare) dintre care unul reprezentând o fabrică de brânză destul de cunoscută, încercau să facă dever în ciuda frigului de afară.

În rest, multe acadele care te pot face să mai uiți de gustul ușor amar al celui mai vechi târg de Crăciun modern de la noi.