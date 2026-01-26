Peste 2.000 de hectare din judeţul Alba cultivate în primăvara anului trecut cu porumb nu au fost încă recoltate, iar fermierii se aşteaptă ca mare parte din suprafaţă să fie compromisă în urma ninsorilor abundente înregistrate în ianuarie, transmite Agerpres.

“Suprafaţa totală cultivată cu porumb boabe în judeţul Alba (…) a fost de 43.504 hectare, din care s-au recoltat 41.329 de hectare, cu o producţie totală de 194.220 de tone, realizându-se o producţie medie de 4.700 kg/ha”, se arată într-o informare transmisă la solicitarea AGERPRES de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Alba.

Potrivit răspunsului semnat de către şef serviciu DAJ, Ovidiu Drăguţ, din cauza fenomenului de secetă pedologică ce a afectat o parte importantă din culturile înfiinţate în toamna anului 2024 şi mai ales a celor din primăvara anului 2025, producţiile au fost diminuate “considerabil”.

Astfel, în prezent, ar fi încă nerecoltate în judeţ 2.175 de hectare cultivate cu porumb.

Calcule care dau greș

Dacă unii dintre fermieri nu au reuşit, din cauza ploilor consistente din toamnă, să îl culeagă, alţii, mai ales cei care au suprafeţe însemnate, au lăsat intenţionat porumbul pe câmp pentru a-l recolta în ianuarie-februarie, când ar fi urmat să îl vândă direct traderilor şi pentru a nu mai cheltui astfel cu depozitarea şi uscarea boabelor.

O altă situaţie este cea a fermierilor care sperau ca, în timpul iernii, porumbul să se mai usuce natural, direct pe ştiulete, pentru ca boabele să nu depăşească umiditatea standard de 14%.

Însă, zăpada abundentă căzută în această lună în Alba a doborât la pământ în multe locuri tulpina porumbului, iar ştiuleţii, pe lângă umiditatea mare pe care deja o aveau, au acumulat umiditate şi de la omăt.

Unii fermieri se aşteaptă astfel ca, atunci când vor reuşi să intre pe teren cu combina de recoltat, nu mai devreme de câteva săptămâni, pagubele să fie însemnate.