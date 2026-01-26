În contextul unei crize a sectorului care nu pare să aibă o soluție pe termen scurt, industria caută soluții inovatoare pentru a înlocui ingredientul principal al ciocolatei, cacao. Cândva o plăcere ocazională devenită astăzi una mai mult sau mai puțin cotidiană, ciocolata se confruntă cu probleme pe care nimeni nu le anticipase nu cu mult timp în urmă, scrie Food Navigator.

În ultimele secole, Europa a devenit regiunea cu cel mai mare consum de cacao din lume, urmată de Statele Unite și, mai recent, de piețe emergente precum India și China. Acum, din cauza schimbărilor climatice care pun la grea încercare oferta globală, industria traversează o perioadă de criză majoră, determinând companiile să ia măsuri și să investească în cercetare pentru a dezvolta alternative.

Criza globală a plantațiilor de cacao

Prețurile la cacao, care în general oscilau între 1.000 și 3.000 de dolari pe tonă, au urcat vertiginos până la un maxim istoric de aproape 13.000 de dolari, din cauza recoltelor dezastruoase din Ghana și Coasta de Fildeș. Deși recent prețurile au scăzut parțial datorită unei redresări a producției în Ghana și America de Sud, acestea rămân mult peste mediile de preț de-a lungul ultimilor ani.

Această situație a împins giganții din industria dulciurilor să ia măsuri de urgență, reducând cantitatea de cacao din produsele lor, deseori sperând că fanii nu vor observa. Până în punctul în care, de exemplu, numite produse celebre, printre care și batoanele Toffee Crisp și Blue Riband de la Nestlé, nu mai pot fi numite legal „ciocolată”, deoarece conțin mai mult ulei de palmier sau de shea decât cacao.

De asemenea, batoanele Kit Kat cu ciocolată albă sunt acum etichetate simplu drept „white” în loc de „white chocolate”. În ciuda acestui fapt, un purtător de cuvânt al Nestlé a precizat că, pentru moment, nu există planuri de a aplica aceeași schimbare și celorlalte produse.

Posibile soluțiile inovatoare, alternative la cacao

Pentru a face față penuriei, industria mizează pe inovația tehnologică. Companii precum Ofi au creat produse cu 30% mai puțină cacao, dar cu același gust, tratând materia primă pentru a-i reduce amăreala. Alte entități merg și mai departe, creând așa-numita „ciocolată fără cacao”. Sunt în studiu soluții, dar niciuna complet satisfăcătoare până în prezent.

Fermentarea cerealelor

Start-up-ul londonez Win Win a lansat în 2022 un produs bazat pe fermentarea orezului și orzului. Interesul pentru aceste alternative este în creștere, în special pentru ingrediente destinate înghețatei și prăjiturilor.

Bobul de fasole (Fava)

Nukoko folosește fasolea ca bază pentru ciocolata alternativă. CEO-ul Ross Newton subliniază că, spre deosebire de alte sectoare de tehnologie alimentară, aici cererea există deja din cauza deficitului real de ofertă de cacao.

Agricultura celulară

Celleste Bio produce unt de cacao în bioreactoare pornind de la celule, definindu-l ca fiind „bio-identic” cu cel extras din boabele de cacao. În mod similar, Kokomodo cultivă pudră de cacao în laborator.

Provocări și impact social

Principala barieră pentru aceste tehnologii este reglementarea europeană privind „alimentele noi” (novel foods), care poate dura ani de zile pentru aprobare, la care se adaugă costurile ridicate de producție. Totuși, se estimează că prețurile vor scădea pe măsură ce producția va fi scalată.

O tranziție atât de radicală nu va fi însă nedureroasă. Dacă lumea ar înceta să mai folosească cacao tradițională, impactul asupra fermierilor din țările sărace ar fi unul devastator. Tonya Lander, profesor de biologie la Oxford, avertizează că acești cultivatori ar putea rămâne fără venituri pentru hrană, medicamente și educație.

În concluzie, pe lângă inovație, sectorul necesită schimbări structurale profunde. Riscul este ca, în absența unei soluții echitabile, ciocolata adevărată să devină un lux greu accesibil pentru cei mai mulți dintre noi.