Laptele este considerat o băutură sănătoasă. Pentru multe persoane, el face parte din rutina zilnică. Totuși, în anumite situații, laptele poate interfera cu absorbția unor suplimente și medicamente, deoarece conține calciu, proteine și grăsimi. Aceste substanțe se pot lega de anumite minerale sau molecule medicamentoase. Efectul este o absorbție mai lentă sau o scădere a cantității de substanță activă care ajunge în organism, conform verywellhealth.com.

Specialiștii avertizează că unele tratamente devin mai puțin eficiente dacă sunt administrate împreună cu lactate. În unele cazuri, diferența poate fi semnificativă.

Iată cinci suplimente pe care să nu le iei niciodată cu lapte

Suplimentele cu fier

Fierul este unul dintre cele mai afectate suplimente atunci când este administrat cu lapte. Calciul din lapte se leagă de fier în stomac. Proteina numită cazeină blochează, la rândul ei, absorbția. Consecința este o reducere importantă a cantității de fier absorbită de organism. Acest lucru contează mai ales pentru persoanele cu anemie sau deficit de fier.

Medicii recomandă un interval de aproximativ două ore între consumul de lapte și administrarea suplimentelor cu fier. Fierul se absoarbe cel mai bine pe stomacul gol. Dacă apar iritații gastrice, poate fi luat cu o cantitate mică de alimente sau cu o băutură bogată în vitamina C.

Suplimentele cu zinc

Anumite forme de zinc, precum zincul sulfat sau gluconatul de zinc, pot fi influențate de calciu. Cele două minerale concurează pentru absorbție la nivel intestinal. Cazeina din lapte poate reduce, de asemenea, disponibilitatea zincului. Absorbția scăzută poate afecta funcțiile imunitare și vindecarea rănilor.

Specialiștii recomandă administrarea zincului cu apă sau în timpul unei mese care nu conține lactate. Alimentele bogate în proteine și vitamina C pot susține absorbția.

Suplimentele cu magneziu

În cazul magneziului, efectul laptelui nu este clar demonstrat clinic. Calciul și magneziul folosesc căi similare de absorbție. Teoretic, un aport mare de calciu ar putea reduce ușor absorbția magneziului.

Studiile arată că impactul este mic și, pentru adulții sănătoși, nu este considerat relevant clinic. Totuși, pentru o absorbție optimă, este recomandat ca magneziul să fie administrat cu apă și la distanță de mesele bogate în calciu.

Medicamentele pentru tiroidă

Levotiroxina, principalul tratament pentru hipotiroidism, este sensibilă la lapte. Calciul și proteinele din lapte se pot lega de substanța activă în tractul digestiv. Rezultatul este o scădere a cantității de hormon absorbit, ceea ce poate afecta controlul bolii.

Specialiștii recomandă administrarea levotiroxinei dimineața, pe stomacul gol, cu apă. Micul dejun și produsele lactate trebuie consumate la cel puțin 30–60 de minute după administrare. Laptele este indicat să fie evitat timp de aproximativ patru ore.

Anumite antibiotice și alte medicamente

Unele antibiotice, în special tetraciclinele și fluorochinolonele, nu trebuie luate împreună cu lapte, iaurt sau brânză. Calciul formează compuși care nu pot fi absorbiți de organism. Aceeași problemă apare și la alte medicamente, precum anumite beta-blocante, diuretice, medicamente pentru inimă sau antiinflamatoare.

Efectul poate reduce semnificativ eficiența tratamentului. Medicii recomandă administrarea antibioticelor cu apă și evitarea lactatelor cu cel puțin trei ore înainte și după administrarea medicamentelor.

O regulă simplă pentru pacienți

Laptele rămâne un aliment valoros. Însă, în cazul unor suplimente și medicamente, momentul administrării este esențial. Citirea prospectului și consultarea medicului sau farmacistului pot preveni interacțiunile nedorite. Respectarea acestor intervale poate face diferența între un tratament eficient și unul care nu își atinge scopul.