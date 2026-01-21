Retail

Supermarketul online Sezamo: Patru din zece coșuri de cumpărături conțin produse marcă proprie

Ioana Radu 21 ianuarie 0 comentarii
supermarketul-online-sezamo-cos-cumparaturi-produse-marca-proprie FOTO: Dreamstime/1000words

Supermarketul online Sezamo anunță că 4 din 10 coșuri de cumpărături conțin produse marcă proprie, pe fondul consolidării și extinderii portofoliului private label, care a depășit pragul de 400 de articole disponibile în România, anunță Mediafax.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

Dezvoltate pentru cumpărăturile de zi cu zi, aceste produse sunt poziționate la un nivel de preț corect, comparabil cu cel al discounterilor, răspunzând nevoii consumatorilor de a economisi, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea, originea sau fiabilitatea produselor.

Printre cele mai frecvent comandate produse private label Sezamo se numără laptele Miil, mozzarella, untul 82% grăsime, laptele fără lactoză, brânza cottage, somonul norvegian afumat Pappudia, certificat BIO, roșiile tăiate Kitchin, produse în Italia exclusiv din roșii italienești, precum și produsele non-food Moddia.

Portofoliul Sezamo include 10 branduri private label, construite pentru a oferi produse de calitate bună, la prețuri la nivelul discounterilor, care acoperă o gamă largă de categorii, de la lactate și produse fresh, la produse ambient, alternative vegetale, articole fără lactoză și produse non-food pentru uz casnic.

By Ioana Radu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *