O supă de varză e mereu o idee bună în cazul în care vrem să pierdem câteva kilograme și optăm pentru o dietă hipocalorică. Dincolo de faptul că iarna orice supă e o mâncare binevenită. Dar de multe ori apare o relativă rezistență de la a o consuma, dată de gustul ei nu foarte apetisant.

Prin urmare, ce mai putem pune în ea ca să o facem mai apetibilă? O idee simplă și economică și care o menține în categoria mâncărurilor de post/vegane este un simplu adaos de cartofi. Cartofii sunt undeva la intersecția dintre legume și paste, pentru că au un bun procent de amidon în structura lor dar circa jumătate din aportul de calorii.

Un bun compromis care înseamnă un relativ plus de calorii dar o diferență considerabilă de gust și cremozitate. Textura este și ea importantă într-o mâncare, nu doar gustul și aroma. Iată mai jos cum putem proceda.

Ingrediente pentru 4 porții

1 varză medie

1 ceapă

1,5-2 l de apă

2 cartofii medii

sare, piper, ulei

opțional, 2-3 linguri suc de roșii passata sau 1 lingură concentrat de roșii

Procedeu

Începem prin a pregăti toate legumele, pentru că nu avem timpi morți să o facem pe măsură ce înaintăm. Varza se taie foarte mărunt, ca atunci când facem mâncare de varză. Ceapa, cât mai fin, iar cartofii cuburi mici.

Lucrăm într-o singură oală, cât mai încăpătoare. Călim întâi ceapa tăiată mărunt în puțin ulei, iar când s-a înmuiat puțin adăugăm cartofii. Îi sotăm și pe ei circa 1 mintu împreună cu ceapa, apoi adăugăm varza, pas cu pas, pe măsură ce se înmoaie și oala o cuprinde.

Completăm cu puțină sare și circa 1,5 l de apă, eventual mai adăugăm apoi puțin dacă tinde să scadă. Apa trebuie să cuprindă legumele, nu mai mult de atât, ca nivel în oală.

Acoperim cu un capac și lăsăm să fiarbă la foc mic circa 30-40 de minute, amestecând din când în când. Pe final, putem completa și cu puțină conservă de roșii, dar nu e obligatoriu. După ce stingem flacăra, aromatizăm cu piper măcinat proaspăt și eventual puțin ulei de măsline.

Pentru cine nu ține să mănânce ultra dietetic sau vegan, supa de varză se poate completa direct în farfurie cu câteva cuburi de bacon sau felii subțiri de cârnați trase la tigaie sau o lingură de parmezan ras. Firește, mărar sau pătrunjel, după preferințe.

O altă idee de optimizar este aceea de a folosi supă limpede în loc de apă, pentru un plus de savoare. Cât pentru a avea o supă mai cremoasă, ne putem folosi de un mixer vertical și mixa câteva secunde supa. Dar fără să o aducem la versiunea de cremă, ne oprim mult înainte. Aceasta fiind, de altfel, o metodă generală pentru a da cremozitate supelor.