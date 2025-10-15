Rădăcinoasele fac parte și ele din incredibila ofertă a toamnei, și la fel și castanele. Singura problemă ar fi că nu peste tot castanele comestibile sunt disponibile din producția locală, ceea ce e ideal. Dar putem depăși acest obstacol folosind direct făina de castane, dulceagă și fără gluten.

Am folosit-o adaptând această rețetă de supă cremă, după o idee din publicația fooby.ch. O rețetă inedită pentru masa de seară, completă, caldă și mai ales extrem de gustoasă și aromată. Poate fi și alegerea perfectă cu care să surprindeți oaspeții în perioada următoare.

Avem de făcut în linii mari următoarele: sotăm ceapa și păstârnacul, adăugăm peste ele făina de castane diluată în apă și mixăm. Separat tragem bucățelele de bacon la tigaie, cu arome la alegere, și le adăugăm direct în farfurie.

Ingrediente pentru 4 porții de supă de păstârnac și castane

200 g păstârnac

100 g morcovi

1 ceapă

200 g castane proaspete, congelate, sau, mai simplu, dacă nu găsim, făină de castane

supă limpede de legume circa 1 cană

100 g bacon tăiat fin

coajă de la 1 portocală netratată

1 crenguță de rozmarin proaspăt

sare, piper

smântână fermentată pentru servit

Procedeu

1.Dacă nu avem deja supă limpede, punem într-o oală la fiert 1 ceapă, 1 morcov și 1 tijă de țelină cu 1 l de apă, eventual și câteva fire de ierburi aromatice. Fierbem circa 10 minute și e gata. Ne va folosi ulterior.

2.Între timp, sotăm ceapa și păstârnacul tăiate fin într-o tigaie antiaderentă cu unt, până devin ușor aurii. Sunt suficiente circa 2-3 minute. În timp de amestecăm în tigaie, diluăm făina de castane cu o cană de supă limpede și turnăm peste ele.

3.Mutăm într-o oală, aducem la punctul de fierbere, la foc mediu, după ce eventual mai adăugăm puțină supă dacă e cazul – fiecare făină are o putere diferită de a absorbi lichidul.

4.Cu focul dat la minim, acoperim cu capac și lăsăm să fiarbă circa 15 minute. Când e gata, mixăm cu un mixer vertical direct în oală până obținem o cremă. Completăm de sare și piper.

6.Acum pregătim baconul pe care îl servim direct în farfurii. În aceeași tigaie folosită anterior călim ușor feliile subțiri de bacon. Urmând inspirația din rețeta originală, putem folosi rozmarin proaspăt și coajă rasă de portocală. Reechilibrează și aduce completează aroma finală a supei.

7.Acum e totul gata. Distribuim supa în boluri, adăugăm deasupra baconul din tigaie în proporții egale și câte puțină smântână.