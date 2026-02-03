De la citrice la sfeclă roșie, unele sucuri de fructe și legume pot aduce beneficii pentru sănătate, dacă sunt consumate cu moderație. Pentru mulți oameni, sucul face parte din rutina zilnică, fie un pahar de suc de portocale dimineața, fie un suc de mere după școală sau ca ingredient într-un cocktail, conform Euronews.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Consumul moderat de suc de fructe 100% poate furniza vitamine, potasiu, magneziu și polifenoli bioactivi, micronutrienți naturali cu efect antioxidant, care contribuie la protecția împotriva stresului oxidativ, inflamației și unor boli cronice.

Nutriționiștii recomandă, în general, consumul fructelor întregi, nu al sucurilor, din cauza conținutului ridicat de zaharuri și a lipsei fibrelor. Prin stoarcere sau mixare, zaharurile naturale sunt eliberate mai rapid, ceea ce poate afecta sănătatea dentară. Totuși, un pahar mic pe zi, aproximativ 150 ml, poate fi integrat într-o alimentație echilibrată, iar unele sucuri aduc beneficii mai clare decât altele, potrivit unui studiu publicat în 2023.

Sucurile de citrice sunt printre cele mai populare

Nu există un suc care să fie net superior tuturor celorlalte. Fiecare tip oferă avantaje diferite și susține organismul în moduri distincte.

Sucurile de citrice sunt printre cele mai populare. Sucul de portocale, consumat frecvent la micul dejun, este bogat în vitamina C, care susține sistemul imunitar și are efect antioxidant. Studii recente arată că poate contribui la reducerea inflamației și a tensiunii arteriale. Beneficiile scad însă semnificativ la cantități mari, de peste 500 ml pe zi, din cauza aportului crescut de zaharuri naturale. În cazul sucului de lămâie, cercetările indică o asociere cu valori mai mici ale tensiunii arteriale. Consumul echivalentului unei lămâi pe zi poate ajuta la controlul hipertensiunii și poate susține digestia, mai ales dacă este consumat înainte de masă.

Sucul de rodie, în special variantele 100% pure, are unele dintre cele mai solide dovezi privind beneficiile pentru sănătate, datorită conținutului ridicat de polifenoli cu puternic efect antioxidant. Efectele apar la doze mici, iar consumul de peste 200 ml pe zi nu aduce beneficii suplimentare și crește aportul de zaharuri.

Sucul de merișoare este cunoscut pentru rolul său în prevenirea infecțiilor urinare recurente

Sucul de sfeclă roșie se remarcă prin conținutul ridicat de nitrați anorganici, care se transformă în oxid nitric și contribuie la relaxarea vaselor de sânge. Cele mai evidente efecte au fost observate la femeile aflate la menopauză, persoanele cu hipertensiune și sportivi. Având un conținut mai redus de zaharuri comparativ cu sucurile de fructe, poate fi consumat în cantități mai mari, chiar până la 500 ml pe zi.

Sucul de merișoare este cunoscut pentru rolul său în prevenirea infecțiilor urinare recurente. Conține proantocianidine, substanțe care împiedică bacterii precum E. coli să adere la pereții vezicii urinare. Studiile arată o reducere a riscului de infecții urinare cu aproximativ 30% per ansamblu, cu procente mai mari la femei și copii. Pentru a beneficia de aceste efecte, sucul trebuie să fie 100% și neîndulcit.

Sucul de prune este asociat cu îmbunătățirea digestiei și ameliorarea constipației. Deși fructul întreg are efecte mai puternice, și sucul poate fi util. Are însă un conținut mai ridicat de zaharuri naturale, motiv pentru care cantitatea recomandată nu depășește 150 ml pe zi.

Sucul de afine provine din unele dintre cele mai dense nutrițional fructe de pădure, bogate în antioxidanți, vitaminele C și K, fibre și mangan. Consumul de afine este asociat cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, cerebrală și metabolică. În forma de suc, efectele sunt mai ales pe termen scurt, la nivel vascular și cognitiv, însă fructele întregi rămân varianta preferată.