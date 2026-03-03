Proprietarii de animale trebuie să fie atenți: un studiu recent arată că hrana umedă pentru pisici și câini poate conține substanțe chimice toxice, cunoscute pentru efectele lor cancerigene.

Aceste substanțe fac parte din clasa PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice), chimicale sintetice folosite frecvent în plastic, produse de curățare și în acoperiri antiaderente. Ele se descompun extrem de greu, uneori în peste 1.000 de ani, și au fost găsite aproape în toate mediile, de la regiunile îndepărtate ale Arcticii și oceanele adânci, până la apa potabilă și sângele uman.

Acum, cercetătorii au descoperit că animalele de companie pot fi expuse la aceste „chimicale veșnice” chiar prin hrana lor – cea mai mare expunere fiind asociată cu produsele umede.

