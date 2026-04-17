Sparanghelul pare simplu de gătit, dar în realitate e una dintre acele legume care nu iartă greșelile mici. De la alegerea tulpinilor până la modul în care le cureți sau le gătești, fiecare pas influențează textura finală. Una dintre cele mai frecvente erori apare chiar înainte să ajungă în tigaie: tratarea tuturor firelor la fel, indiferent de cât sunt de groase sau fragede. Rezultatul? Un sparanghel fie prea moale, fie prea fibros, potrivit chowhound.

Sparanghelul nu e genul de legumă care ori îți place la nebunie, ori nu-l suporți deloc. Iar cei din prima categorie știu exact de ce: gătit corect, capătă o aromă intensă, ușor dulceagă, cu note fine de nuci, care devine și mai interesantă atunci când îl combini cu condimente simple, dar bine alese.

Doar că, în spatele unui sparanghel perfect rumenit, fraged și gustos, stau câteva decizii mici care fac toată diferența. Una dintre cele mai frecvente greșeli apare chiar înainte de gătire: îl cureți când nu trebuie sau, dimpotrivă, sari peste acest pas exact când ar fi esențial.

Adevărul e că nu există o regulă universală. Totul depinde de tulpină. Sparanghelul subțire este, de regulă, deja fraged și nu are nevoie de curățare — în plus, riști mai degrabă să-l rupi decât să obții vreun beneficiu. Problemele apar, de fapt, la tulpinile mai groase, dar aici începe diferența dintre un preparat banal și unul reușit.

Tulpinile mai groase de sparanghel vin, de obicei, la pachet cu un strat exterior dur, aproape lemnos, care rămâne fibros chiar și după gătire. Îndepărtarea lui face toată diferența: scoate la iveală interiorul fraged și permite gătirea uniformă, fără acea textură neplăcută care îți strică tot preparatul.

La prima vedere, ai putea crede că sparanghelul subțire e alegerea mai simplă — nu trebuie curățat, se gătește rapid. Dar tocmai asta poate fi problema: fără structură, se înmoaie prea repede și își pierde complet consistența. De multe ori, merită să alegi tulpini mai groase și să investești câteva minute în curățarea lor, pentru un rezultat cu adevărat gustos.

Cum cureți corect sparanghelul

După ce ai ales un sparanghel cât mai proaspăt și l-ai spălat bine, urmează pasul care contează mai mult decât pare. Metoda clasică — îndoirea tulpinii până când se rupe singură — este populară, dar deloc precisă. De cele mai multe ori, sparanghelul se rupe acolo unde este mai subțire, nu unde este mai puțin fibros, ceea ce înseamnă pierdere inutilă.

O variantă mai corectă: taie capetele palide cu un cuțit bine ascuțit, apoi curăță ușor fiecare tulpină, pornind de la jumătate în jos. Astfel, elimini doar stratul dur și păstrezi cât mai mult din partea fragedă.

Curăță fiecare tulpină individual, așezând-o ușor pe tocător și îndepărtând straturi foarte subțiri cu un curățător de legume sau un cuțit bine ascuțit. Nu trebuie să insiști: după una-două treceri vei observa că interiorul are o nuanță de verde mai deschis. Asta e semnul că ai ajuns la partea fragedă și poți merge mai departe.

Nu te stresa dacă tulpinile nu mai sunt perfect rotunde și capătă laturi ușor plate — nu e un defect, ci chiar un avantaj. Se vor fixa mai bine pe frigărui și nu vor mai aluneca prin tigaie atunci când le gătești.

Ține cont, însă, de un lucru important: interiorul curățat se gătește rapid. Nu are nevoie de mult timp pe foc, așa că urmărește-l atent și oprește gătirea exact când devine fraged, dar încă ferm. Acolo e punctul perfect.