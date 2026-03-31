Creșterea prețurilor și tensiunile geopolitice pun presiune tot mai mare pe consumatori, iar acest lucru se reflectă direct în comportamentul de cumpărare. Potrivit celui mai recent val al studiului Consumer Stress Score (CSS), realizat de iSense Solutions, nivelul de stres al românilor a crescut în martie 2026 la 65,8 puncte, față de 63,3 în februarie, rămânând în zona de alertă.

Scumpirile sunt principala sursă de îngrijorare: 92% dintre respondenți declară că sunt „destul de” sau „foarte” preocupați de creșterea prețurilor, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate de studiu. În paralel, 85% dintre românii din mediul urban se așteaptă ca veniturile și stabilitatea lor financiară să fie afectate în următoarele 12 luni.

Incertitudinea se extinde și asupra pieței muncii. În martie 2026, 73% dintre respondenți spun că sunt îngrijorați pentru siguranța locului de muncă, în creștere semnificativă față de 61% în februarie.

Consum mai prudent și presiune pe HoReCa

Pentru a face față presiunilor financiare, românii își ajustează rapid obiceiurile. Aproape 79% declară că ies mai rar în oraș, la restaurante, baruri sau cafenele, în creștere față de 76% în 2025, ceea ce indică o presiune constantă asupra sectorului HoReCa.

- articolul continuă mai jos -

În același timp, comportamentul orientat spre economisire devine dominant. Procentul celor care caută reduceri în aplicațiile retailerilor a ajuns la 79% în primul trimestru din 2026, în creștere față de anii anteriori (69% în 2023, 73% în 2024 și 78% în 2025).

Schimbarea se vede și în loialitatea față de branduri: 60% dintre consumatori spun că în ultimele trei luni au ales produse mai ieftine în locul celor preferate, față de 55% în 2025 și 47% în 2024.

Tensiunile geopolitice amplifică anxietatea

Contextul internațional contribuie la creșterea sentimentului de insecuritate. Potrivit studiului, 77% dintre români sunt îngrijorați de evoluția conflictului din Iran, iar 74% de războiul din Ucraina. Niveluri mai ridicate de îngrijorare privind conflictul din Iran se înregistrează în rândul femeilor (81%), al locuitorilor din orașe mici (83%) și al persoanelor cu venituri reduse (87%).

În același timp, îngrijorarea legată de securitatea națională a crescut de la 77% în februarie la 81% în martie 2026.

Starea emoțională, sub presiune

Datele arată și un impact asupra stării psihice: trei din patru români simt nevoia să se relaxeze mai mult, în timp ce 27% declară că se simt nervoși, iar 29% pesimiști.

„Creșterea scorului Consumer Stress Score reprezintă un semnal de alarmă privind starea emoțională și percepțiile consumatorilor. Într-un context marcat de incertitudine, oamenii devin mai atenți, mai precauți și mai sensibili la orice schimbare economică sau geopolitică. Monitorizarea acestor evoluții este esențială pentru a înțelege cum se transformă comportamentele de consum și ce așteptări au românii de la companii și instituții”, a declarat Traian Năstase, Managing Partner iSense Solutions.

Studiul a fost realizat online, în martie 2026, pe un eșantion de 524 de respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 65 de ani. Marja de eroare este de ±4,3%, la un nivel de încredere de 95%.