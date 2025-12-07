Această rețetă clasică de „strata” cu cârnați este una dintre cele mai simple și mai comode variante de mic dejun pe bază de ouă, pâine și brânză. Se asamblează în doar câteva minute, se lasă la rece peste noapte și se dă la cuptor dimineața, când ai nevoie de un preparat cald, consistent și potrivit pentru întreaga familie. Este ideală pentru weekenduri, pentru mesele de sărbătoare sau pentru un brunch cu mai mulți invitați, arată allrecipes.com. Poți adăuga legume precum broccoli sau ardei pentru un plus de culoare și prospețime.

Iată, așadar, o rețetă americană „strata”, perfectă pentru o dimineață de weekend.

Ingrediente pentru 8 porții

spray pentru gătit

450 g cârnați de porc

6 felii de pâine (aprox. 30 g fiecare), tăiate cuburi

2 căni de cheddar ras (aprox. 200 g)

2 căni de lapte (aprox. 500 ml)

6 ouă mari

1 linguriță sare

1 linguriță muștar uscat (pudră)

Mod de preparare

Adună toate ingredientele. Unge ușor o tavă de 18×28 cm cu spray pentru gătit și pune-o deoparte. Încinge o tigaie adâncă la foc mediu-mare. Gătește cârnații, mărunțindu-i pe măsură ce se rumenesc, timp de 5–7 minute. Scurge excesul de grăsime. Așază în tavă cuburile de pâine, cârnații gătiți și brânza cheddar. Într-un bol mediu, bate laptele, ouăle, sarea și muștarul pudră. Toarnă amestecul uniform peste ingredientele din tavă. Acoperă și lasă la frigider 8 ore sau peste noapte. Preîncălzește cuptorul la 175°C. Lasă tava să stea 30 de minute la temperatura camerei înainte de coacere. Coace 50–60 de minute, până când un cuțit introdus în centru iese curat. Las-o să se odihnească 10 minute înainte de servire.

„Strata” este un preparat culinar american, asemănător cu o budincă sărată sau cu un „bread casserole”. Poate fi făcută în principal din trei componente: pâine (de obicei cuburi sau felii), ouă bătute cu lapte sau smântână sau brânză și umpluturi sărate (legume, mezeluri, verdețuri).