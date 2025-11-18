„În tot timpul anului vin englezi, olandezi, francezi, și aici este mereu plin, ne spune Alin Petrică, ziarist român care trăiește în localitate. Eu am stat acum câteva zile cu un prieten care stă și el aici și auzeam la masa de lângă. Erau niște tinere spaniole care vorbeau în spaniolă despre cât de bune sunt sarmalele aici. Practic, au venit special să mănânce aici sarmale. De aia s-au oprit aici, ca să mănânce sarmale.

Porțiile sunt foarte mari și ei apreciază acest lucru. Adică, diferența dintre restaurantele celelalte și restaurantele românești de aici este că… mâncarea e gustoasă și ține și de porții. Sunt porții foarte mari, iar turiștii și spaniolii apreciază lucrul ăsta, pentru că pe bani relativ mai puțini decât la alții, mănâncă mai bine și mai mult. Vin aici, mănâncă cu mare poftă și mare bucurie și găsești orice. Adică meniul zilei se schimbă. Au ciorbă de perișoare. Spaniolii vin, se așază și vor ciorbă de perișoare”, povestește Alin, așezat pe terasa restaurantului lui Costel din Benicàssim.