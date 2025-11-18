De la Sarmale la Tapas Video

VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Străinii vin să mănânce sarmale la restaurantul românesc din Benicàssim/ Alin Petrică (ziarist): Niște tinere discutau la masa de alături despre cât de bune sunt sarmalele. Practic, au venit special pentru aceast fel de mâncare”

Ioana Costescu 18 noiembrie 0 comentarii
de la sarmale la tapas alin petrica Foto: G4Food
În Benicàssim e plin de turiști, din mai până în noiembrie. Iar frumusețea este că atât localnicii spanioli, cât și turiștii au descoperit rapid cât de bune sunt sarmalele care se prepară la restaurantele românești din localitate.
 
„În tot timpul anului vin englezi, olandezi, francezi, și aici este mereu plin, ne spune Alin Petrică, ziarist român care trăiește în localitate. Eu am stat acum câteva zile cu un prieten care stă și el aici și auzeam la masa de lângă. Erau niște tinere spaniole care vorbeau în spaniolă despre cât de bune sunt sarmalele aici. Practic, au venit special să mănânce aici sarmale. De aia s-au oprit aici, ca să mănânce sarmale.
 
Porțiile sunt foarte mari și ei apreciază acest lucru. Adică, diferența dintre restaurantele celelalte și restaurantele românești de aici este că… mâncarea e gustoasă și ține și de porții. Sunt porții foarte mari, iar turiștii și spaniolii apreciază lucrul ăsta, pentru că pe bani relativ mai puțini decât la alții, mănâncă mai bine și mai mult. Vin aici, mănâncă cu mare poftă și mare bucurie și găsești orice. Adică meniul zilei se schimbă. Au ciorbă de perișoare. Spaniolii vin, se așază și vor ciorbă de perișoare”, povestește Alin, așezat pe terasa restaurantului lui Costel din Benicàssim.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

