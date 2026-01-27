Sticlele de apă reutilizabile, folosite zilnic la birou, la sală sau în deplasări, pot deveni adevărate focare de bacterii dacă nu sunt curățate corect. Medicul și comunicatorul științific David Callejo atrage atenția asupra acestui obicei aparent inofensiv, dar riscant pentru sănătate, printr-un mesaj public transmis pe rețelele sociale, conform ABC. „Bei apă cu mult mai multe bacterii decât la toaletă”, avertizează medicul, referindu-se la recipientele care sunt doar clătite rapid, fără o igienizare adecvată.

Sticlele reutilizabile, mediu ideal pentru germeni

Potrivit lui David Callejo, interiorul unei sticle de apă reutilizabile creează condițiile perfecte pentru dezvoltarea microorganismelor: umiditate constantă, temperatură favorabilă și aport continuu de substanțe nutritive. „De fiecare dată când bei direct din sticlă, introduci salivă, celule epiteliale și resturi alimentare care hrănesc bacteriile”, explică medicul. Acestea aderă la pereții recipientului și formează un biofilm care nu poate fi eliminat prin simpla clătire cu apă. În aceste condiții, nivelul de contaminare poate ajunge extrem de ridicat. „Dacă doar o clătești, bei apă cu de 40.000 de ori mai multe bacterii decât cele de pe capacul toaletei”, susține Callejo.

Mai grav, bacteriile care se dezvoltă în astfel de recipiente sunt adesea gram-negative, similare celor întâlnite în materiile fecale. Acestea pot provoca gastroenterite, probleme digestive, respirație urât mirositoare și alte afecțiuni.

Recomandările medicului pentru o utilizare sigură

Pentru a reduce riscurile, specialistul recomandă utilizarea sticlelor din sticlă. De asemenea, cele de oțel inoxidabil, materiale pe care bacteriile se dezvoltă mai greu sunt recomandate. În schimb, recipientele din plastic sunt mai predispuse la colonizarea microbiană. Curățarea zilnică este esențială. „Sticla trebuie spălată zilnic cu detergent, exact ca orice farfurie sau furculiță. Ideal ar fi să fie introdusă în mașina de spălat vase”, subliniază medicul.

Bucătăria, mai contaminată decât toaleta

Sticla de apă nu este singurul obiect din casă care poate adăposti un număr impresionant de germeni. Un studiu realizat de Consiliul Global pentru Igienă din Marea Britanie arată că laveta de vase este, de fapt, unul dintre cele mai contaminate obiecte din locuință. Conform cercetării, laveta poate conține de până la șase ori mai multe bacterii decât butonul de tragere a apei de la toaletă. Șapte la sută dintre lavetele analizate aveau peste un miliard de bacterii pe metru pătrat, iar 60% erau contaminate cu E. coli.

Printre alte zone critice din bucătărie se numără bureții de spălat vase, chiuvetele, blaturile, tocătoarele și mânerele electrocasnicelor.

Tehnologia, un alt rezervor de microorganisme

Dispozitivele utilizate zilnic, dar rareori curățate, reprezintă o altă sursă importantă de bacterii. Telefoanele mobile, ecranele tactile, telecomenzile, tastaturile și consolele de jocuri pot adăposti un număr mare de microorganisme. Potrivit specialiștilor, ecranul unui smartphone poate conține aproximativ 600 de bacterii, comparativ cu circa 20 pe suprafața unei toalete curate.

Meddicul avertiează că igiena zilnică a obiectelor folosite frecvent este esențială. Chiar și atunci când acestea par curate la prima vedere.