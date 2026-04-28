28 apr. 2026, Articole / Reportaje
Scandal internațional: Israelul, acuzat că importă grâu furat din Ucraina; UE amenință cu sancțiuni
Foto Unsplash

Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni în cazul scandalului provocat de grâul ucrainean vândut de ruși, după ce Israelul este acuzat că ar importa cereale provenite din teritoriile ocupate, transmite MEDIAFAX.

Uniunea Europeană a reacționat la informațiile privind transporturi de grâu din teritoriile ucrainene ocupate, semnalând că persoanele și entitățile implicate s-ar putea confrunta cu sancțiuni.

„Condamnăm toate acțiunile care ajută la finanțarea efortului de război ilegal al Rusiei și la eludarea sancțiunilor UE și rămânem pregătiți să combatem astfel de acțiuni prin listarea persoanelor și entităților din țări terțe, dacă este necesar”, a declarat un purtător de cuvânt al UE pentru The Times of Israel.

Ucraina cere explicații Israelului

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Israelului pentru clarificări.

Kievul a transmis că „își rezervă dreptul de a implementa o gamă completă de răspunsuri diplomatice și juridice internaționale” dacă Israelul nu refuză transporturile de grâu provenite din teritoriile ocupate.

Israelul respinge acuzațiile

De cealaltă parte, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a declarat că Ucraina nu a prezentat dovezi care să susțină acuzațiile privind cerealele „furate”.

Acesta l-a acuzat pe oficialul ucrainean că desfășoară demersuri diplomatice prin intermediul mass-media.

Transporturi investigate

Potrivit publicației Haaretz, nava Panormitis, încărcată cu cereale provenite din teritoriile ocupate, aștepta permisiunea de a acosta în portul Haifa.

De asemenea, în acest an ar fi fost descărcate în Israel patru transporturi de cereale din zonele ocupate ale Ucrainei.

