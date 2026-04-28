Un transport de 20 de tone de prosecco a blocat luni dimineață autostrada M4 din Marea Britanie, după ce două vehicule comerciale au fost implicate într-o coliziune în zona Berkshire. Incidentul, produs între nodurile 13 și 14, în apropiere de Newbury și Hungerford, a dus la împrăștierea pe carosabil a zeci de cutii cu sticle de vin spumant italian, transmite Agerpres.

Potrivit poliției din Thames Valley, cutiile provenite din unul dintre camioane s-au răsturnat pe șosea, lăsând în urmă „resturi de dimensiuni semnificative” și „sticlă spartă peste tot”. În același timp, containerul gol al celuilalt camion a fost dislocat în urma impactului.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru conducere periculoasă în cazul unuia dintre șoferi, existând suspiciuni că acesta folosea telefonul mobil în momentul accidentului.

Bilanțul victimelor a fost redus: o singură persoană a suferit răni ușoare. Poliția a comentat ironic situația, afirmând că „nu e chiar pauza de gustare pe marginea drumului pe care și-o poate dori cineva”.

Traficul pe M4 a fost serios afectat. Agenția National Highways a fost alertată la ora 7:37, iar circulația a fost oprită temporar, fiind stabilite rute ocolitoare. Vehiculele implicate au fost îndepărtate până în jurul orei 11:30, iar operațiunile de curățare a carosabilului s-au încheiat la 12:56.

- articolul continuă mai jos -

Autostrada a fost redeschisă înainte de ora 14:20, după mai multe ore de intervenții pentru îndepărtarea resturilor și reluarea în siguranță a traficului.