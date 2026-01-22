Maiaua a dat naștere unei întregi noi categorii de conținut pe rețelele sociale. Există mii de videoclipuri despre „cum hrănești maiaua” sau „revitalizezi maiaua”. Pentru mulți, acest ingredient a devenit un hobby, o ocupație care ține mintea activă, iar pentru influenceri, un topic ce aduce urmăritori.

În lumea reală, acest mod de fermentare a aluatului este de asemenea în plină ascensiune. Este tot mai frecventă deschiderea unor brutării specializate în folosirea acestei drojdii așa-numite „sălbatice”.

Pentru cei mai puțini familiarizați, iată despre ce e vorba. Maiaua este un ferment natural din făină și apă, care conține drojdii și bacterii sălbatice. Este folosită ca agent de dospire pentru pâine, oferind un gust mai complex, o textură pufoasă și o durată mai mare de păstrare. Este o cultură vie (bulele din aluat sunt un semn bun), care se menține prin hrănirea regulată cu făină și apă.

Acesta a fost metoda tradițională de panificație înainte de apariția drojdiei comerciale, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Noii iubitori de maia pot confirma cât de multă răbdare este necesară în procesul de preparare. Așteptarea și atenția față de acest amestec de făină și apă sunt răsplătite cu o pâine mai nutritivă și mai ușor de digerat.

Cât de hrănitoare este maiaua

Gabriela Pocoví este nutriționistă, cercetătoare și doctor în medicină. Este specializată în inflamație și boli autoimune, ceea ce o face o competență în discuții legate de alimentație și digestie. Are un cont de Instagram, @nutrigaby, unde adună peste 320.000 de urmăritori. Și-a exprimat opinia despre pâinea cu maia într-un podcast, scrie ABC.

„O poți consuma atâta timp cât nu ai sensibilitate la gluten. Atâta timp cât nu ești celiac, bineînțeles, și atâta timp cât nu faci exces”, a declarat Gabriela Pocoví. Din experiența ei, pâinea cu maia este un aliment favorabil sănătății digestive, însă cu anumite nuanțe.

„Există ceva ce vreau să clarific”, avertizează ea, „și anume că făina și grâul nu sunt, în realitate, alimente nutritive și pot fi eliminate din dietă. Adică nu ai nevoie de ele pentru a supraviețui”. Mai mult, adaugă că eliminarea acestui element lasă loc altor alimente mult mai hrănitoare.

„Dacă eu, de exemplu, mănânc un fel de mâncare cu carne și legume și o felie de pâine, este foarte posibil ca acea felie de pâine să ocupe spațiul care ar fi putut fi ocupat de mai multe legume, mai multe grăsimi sau mai multă carne”, explică ea, oferind ca exemplu alimente „mult mai nutritive”.

Pâinea ocupă locul altor alimente mai nutritive

„Nu este o problemă din când în când, dar dacă în fiecare zi și la fiecare masă mănânc pâine, făină și cereale rafinate, elimin spațiul destinat unor alimente cu adevărat nutritive, care ar avea o valoare mult mai mare și ar îmbogăți mult mai bine dieta mea”, concluzionează ea.

Preocuparea ei pentru nutrienți vine dintr-o îngrijorare reală legată de nivelul de nutriție al societății actuale. „Dacă astăzi avem atât de multe deficiențe de vitamina A, vitamina D, vitamina K, printre altele, este pentru că mâncăm multe lucruri, dar lucruri care nu ne hrănesc”, insistă ea. Gabriela Pocoví adaugă că „una este să fii sătul și alta este să fii hrănit”.

Doctorița explică faptul că „te poți sătura mâncând două felii de pâine prăjită cu roșii și șuncă dimineața, dar este diferit de a te satura mâncând două ouă, avocado, sardine și cinci măsline”. În prezent, ne săturăm mult, dar ne hrănim puțin.