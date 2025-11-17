Muzeul de Artă Populară Constanța expune săptămâna aceasta un ștergar dobrogean deosebit, clasificat în categoria TEZAUR. Piesa face parte din colecția de țesături a muzeului și poate fi admirată în cadrul expoziției temporare „Tezaur dobrogean”, conform Radio România Constanța.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ștergarul, lucrat în anul 1925 în localitatea Băneasa, județul Constanța, a fost achiziționat de muzeu în 1975, în urma cercetărilor de teren. Piesa are o lungime de peste trei metri și este țesută din bumbac și borangic, decorată prin tehnica alesului cu speteaza. Această metodă creează șiruri egale de puncte reliefate pe suprafața țesăturii, prin introducerea unor fire mai groase de băteală printre firele de urzeală.

Compoziția ornamentală a ștergarului este amplă și simetrică, întinzându-se la ambele capete și fiind structurată pe trei registre intercalate de vărgi. Registrul median surprinde motivul viței-de-vie cu ciorchini de struguri, încadrat de două registre cu motive florale – trandafiri dispuși în buchet. Capetele ștergarului sunt completate cu dantelă croșetată albă, evidențiind rafinamentul obiectului.

Ștergarul este clasificat juridic în categoria Tezaur prin Ordinul nr. 2614/25.07.2016, poziția 3, emis de Ministerul Culturii, ceea ce îi conferă o valoare culturală excepțională.

Expoziția „Tezaur dobrogean” rămâne deschisă publicului la Muzeul de Artă Populară Constanța, oferind vizitatorilor ocazia de a admira acest exemplu de patrimoniu textile tradițional dobrogean.