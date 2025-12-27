Climalert

Un startup de creștere a insectelor a intrat oficial în lichidare judiciară/ Era considerat o forță revoluționară în agricultura durabilă

27 decembrie
startup-crestere-insecte-agricultura-durabila-franta Foto: Profimedia

Odată salutat ca o forță revoluționară în agricultura durabilă, startup-ul francez de creștere a insectelor Ÿnsect a intrat oficial în lichidare judiciară, transmite publicația TechCrunch.

În ciuda faptului că a strâns peste 600 de milioane de dolari și a obținut susținerea unor personalități de renume, precum Robert Downey Jr., prăbușirea companiei servește ca o poveste despre o ambiție industrială care depășește realitatea pieței.

