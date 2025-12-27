Odată salutat ca o forță revoluționară în agricultura durabilă, startup-ul francez de creștere a insectelor Ÿnsect a intrat oficial în lichidare judiciară, transmite publicația TechCrunch.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În ciuda faptului că a strâns peste 600 de milioane de dolari și a obținut susținerea unor personalități de renume, precum Robert Downey Jr., prăbușirea companiei servește ca o poveste despre o ambiție industrială care depășește realitatea pieței.

Citește restul articolului pe Economedia.