Everbloom a strâns peste 8 milioane de dolari pentru a produce materiale textile din deșeuri. Compania promite cașmir mai ieftin și sustenabil decât cel obținut de la capre, relatează Mediafax.

Penele de pui reprezintă o sursă majoră de deșeuri în industria avicolă. Startup-ul le colectează și le procesează alături de alte deșeuri textile. Rezultatul este o fibră imposibil de distins de cașmirul autentic.

Puloverele din cașmir costă astăzi doar 50 de dolari. Prețurile scăzute ascund însă practici nesustenabile. Caprele sunt tunse mult mai des decât ar trebui. Calitatea fibrei scade. Animalele sunt supuse unui stres crescut.

O capră produce doar 113-170 de grame de cașmir pe an. Nu este suficient pentru piața globală. Producătorii răspund prin creșterea intensivă a animalelor.

Sim Gulati, cofondator și CEO al startup-ului, a declarat că producătorii de materii prime sunt sub presiune enormă. În loc să schimbe practicile de creștere sau să convingă consumatorii să cumpere doar cașmir de calitate, Gulati a avut o altă idee.

Everbloom a creat Braid.AI, o inteligență artificială pentru știința materialelor. Modelul poate regla cu precizie diverși parametri pentru a crea fibre cu calități diferite. Ținta principală este cașmirul, dar AI-ul poate produce și alte materiale textile.

Procesul este identic indiferent de produsul final. Compania colectează deșeuri din întregul lanț de aprovizionare cu fibre. Fermele de cașmir și lână. Fabricile textile. Furnizorii de pături din puf. În viitor, vor colecta pene din industria avicolă.

Toate deșeurile au un element comun: keratina, proteina cheie din procesul Everbloom.

Compania taie deșeurile la dimensiunea dorită. Le combină cu compuși proprii. Amestecul este presat printr-o mașină de extrudare a plasticului. Peletele rezultate sunt introduse în mașini de filat folosite normal pentru poliester.

Gulati a explicat că echipamentul este utilizat pentru 80% din piața textilă. Everbloom trebuie să fie un înlocuitor perfect pentru materialele existente.

Toate reacțiile chimice necesare au loc în cadrul celor două mașini. Inteligența artificială modifică formula și modul de procesare pentru a crea fibre diferite. De la poliester la cașmir.

Startup-ul declară că toate fibrele produse sunt biodegradabile. Chiar și înlocuitorul de poliester. Toate componentele folosite sunt biodegradabile, a spus Gulati. Compania supune produsele unor teste accelerate pentru a demonstra acest lucru.

Impactul asupra mediului va fi mult mai redus pentru că Everbloom folosește deșeuri.

Materialele vor fi și mai ieftine. Gulati vrea ca produsele să fie mai viabile economic pentru mărci și consumatori. El nu crede în „premiul sustenabil” – ideea că produsele ecologice trebuie să coste mai mult.

Pentru ca un material să aibă succes trebuie să existe atât un beneficiu al produsului, cât și un beneficiu economic pentru toți, a spus CEO-ul. Acesta este obiectivul companiei.

Startup-ul intenționează să se extindă la alte surse de deșeuri pe măsură ce tehnologia se maturizează.