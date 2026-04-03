Lanțul de cafenele Starbucks Corp. vrea să îmbunătățească viteza de servire și interacțiunea cu clienții, oferind bonusuri angajaților din cafenelele sale, în încercarea de a susține creșterea vânzărilor, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Angajații din SUA plătiți cu ora, categorie care include barista și supraveghetorii de tură, vor putea câștiga până la 1.200 de dolari anual în plus dacă unitățile în care lucrează îndeplinesc obiective legate de vânzări, operațiuni și servicii pentru clienți. Programul va începe în iulie, iar primele plăți trimestriale sunt programate pentru toamnă.

Măsura face parte din strategia lansată de Brian Niccol, care a preluat conducerea companiei în 2024. Planul vizează cafenele mai confortabile, timpi de așteptare mai mici și o relație mai apropiată între angajați și clienți, după o perioadă în care accentul pe comenzile la pachet și serviciul lent au afectat evoluția vânzărilor.

Primele rezultate indică o revenire: vânzările globale au crescut cu 4% în ultimul trimestru, cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, iar compania a anunțat estimări peste așteptări pentru 2026. Investitorii așteaptă însă semnale că această tendință se va menține.

În paralel, Starbucks a introdus posibilitatea de a lăsa bacșiș cu cardul, atât în aplicația companiei, cât și la plată în cafenea. Potrivit companiei, combinația dintre bonusuri și bacșișuri ar putea majora veniturile angajaților cu 5% până la 8%. Totodată, salariile vor fi plătite săptămânal, nu de două ori pe lună.

Compania precizează însă că o parte importantă din aceste venituri suplimentare depinde de factori pe care barista nu îi controlează direct, precum nivelul bacșișurilor și performanța generală a cafenelei.

De la lansarea programului de redresare, Starbucks a investit aproximativ 500 de milioane de dolari pentru a suplimenta personalul în intervalele aglomerate. În plus, introduce un nou rol, cel de instructor, care va sprijini managerii în organizarea activității din cafenele.

Schimbările se aplică doar locațiilor operate direct de companie, nu și celor administrate de parteneri, precum cele din aeroporturi sau magazine. În septembrie 2025, Starbucks avea aproximativ 214.000 de angajați în unitățile proprii din SUA. Compania mizează pe o creștere a performanței care să compenseze costurile suplimentare generate de noile bonusuri.