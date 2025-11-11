Starbucks testează pe piețele din Germania și Elveția o schimbare de strategie comercială și înceracă extinderea spre zonele corporative, HoReCa și instituțională, cum ar fi cantinele de spital sau de persoane instituționalizate. Campania se numește „We Proudly Serve Starbucks” și a fost concepută de agenția italiană de publicitate ATC (All Things Communicate), relatează portalul foodaffairs.it.

Campania a fost dezvoltată pentru Nestlé Professional, care deține licența de distribuție a brandului Starbucks pe canalul HoReCa și reprezintă confirmarea strategiei de extindere a prezenței Starbucks pe sectorul B2B, cu menținerea standardelor de calitate și prezența identității brandului.

Echipa creativă a ATC a reinterpretat conceptul global „So much more than coffee” într-o cheie narativă și vizuală menită să evidențieze prezența brandului în mediul profesional. Fiecare element al campaniei, de la vizualuri la slogane, transmite ideea că Starbucks oferă o experiență premium și în segmentul B2B, combinând calitatea băuturilor cu cea a serviciului.

„Cu această campanie multicanal, Starbucks se afirmă ca un partener recunoscut și de încredere pe canalele de distribuție profesionale, prin mesaje coerente și adaptate fiecărei piețe. Am reușit să aducem forța și familiaritatea brandului consumer în lumea B2B, menținând aceeași coerență și calitate a comunicării”, explică Karim Ayed, Director de Comunicare la ATC.

„Am ales ATC pentru că de ani buni este un partener strategic al Nestlé Professional la nivel internațional. Iar pentru We Proudly Serve Starbucks au știut să îmbine insighturile, creativitatea și obiectivele de marketing, obținând rezultate excelente în termeni de performanță și notorietate de brand”, a comentat, la rândul ei, Laura Van Der Linden, Brand Manager al Nestlé Professional CH.