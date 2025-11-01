Indiferent dacă vrei o gustare, un sandviș pentru micul dejun sau cină, cu siguranță dorești ca acesta să fie cât mai sănătos și, mai ales, să nu îngrașe. Potrivit eatingwell.com, acest lucru este posibil dacă faci alegerile corecte: puiul să fie gătit la grătar, să renunți la sosuri, să adaugi multe legume și să folosești pâine integrală.

Specialiștii în nutriție susțin că fast-food-ul nu trebuie privit, neapărat, ca un dușman și exclus dintr-un stil de viață echilibrat. Asta mai ales în condițiile ritmului alert al vieții moderne, când o masă rapidă poate deveni o prioritate.

Poți mânca un sandviș sănătos la fast-food?

„Știu cât de importantă este comoditatea când vine vorba de a-ți prepara rapid o gustare sau de a-ți hrăni familia. Deși nu aș recomanda fast-food în fiecare seară, cu moderație, el poate face parte dintr-un stil de viață sănătos”, spune nutriționista Vanessa Imus.

Totul ține de ceea ce alegi din meniu. Dacă optezi, din întreg meniul, pentru un sandviș simplu cu pui, ai făcut o alegere corectă.

Puiul gătit la grătar, alături de o chiflă din cereale integrale este hrănitor, sănătos și slab caloric.

Valori nutriționale pentru un sandviș cu pui la grătar

Calorii: 390

Grăsimi totale: 11 g

Grăsimi saturate: 2,5 g

Sodiu: 765 mg

Carbohidrați: 45 g

Fibre: 3 g

Zahăr total: 11 g

Proteine: 28 g

Ce să faci ca sandvișul tău cu pui să nu fie bombă calorică

Când faci o alegere la fast-food, citește bine informațiile nutriționale din meniu.

Verifică informațiile nutriționale din meniurile de la fast-food. Fii atent, pentru că multe sandvișuri pot depăși 500 de calorii. De aceea, ar fi ideal să optezi pentru un sandviș cât mai simplu, fără garnitură din cartofi prăjiți, de exemplu.

„Dacă îți ajustezi puțin compoziția sandvișului, îl poți face de doar 390 de calorii, în loc de 500. Și, astfel, poți beneficia de o masă hrănitoare care nici nu te îngrașă”, spune nutriționista Vanessa Imus.

Dacă îți dorești să slăbești, poți reduce și mai mult caloriile sandvișului tău cu pui prin renunțarea la sosuri, deoarece acest gest simplu poate însemna o scădere de 60 de calorii.

De ce să alegi puiul la grătar, în locul celui prăjit?

„Sandvișul cu pui la grătar se numără printre cele mai bune alegeri dintr-un meniu fast-food. Prepararea la grătar reduce mult caloriile, sodiul și grăsimile saturate, comparativ cu prăjirea”, afirmă nutriționista Laura Burak.

De asemenea, este cunoscut faptul că persoanele care consumă frecvent alimente prăjite se expun unor riscuri, deoarece acest obicei alimentar este asociat cu inflamație crescută, afectarea funcției renale, dereglări hormonale – în special tiroidiene – și, nu în ultimul rând, creștere în greutate.

Chifla din cereale integrale, sursă de fibre

Majoritatea oamenilor nu consumă suficiente fibre sau cereale integrale. Dar acest aport de fibre poate fi suplimentat chiar și printr-un sandviș cu pui, dacă optezi pentru o chiflă multigrain (din cereale integrale), în locul uneia din pâine albă. O chiflă multigrain aduce organismului un aport de trei grame de fibre.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, necesarul zilnic de fibre pentru un adult este de 25-30 de grame.

„Această fibră suplimentară, din sandvișul cu pui, te va ajuta să-ți atingi necesarul zilnic, alături de alte alimente bogate în fibre pe care le vei consuma pe parcursul zilei”, explică nutriționista Macy Diulus.

Fii atent la sarea din sandviș!

Pentru a intensifica gustul preparatelor, făcându-te, astfel, să revii, fast-food-urile tind să pună prea multă sare. Acest lucru este departe de a fi benefic pentru organism, fiind știut că o dietă bogată în sodiu (sare) poate duce la hipertensiune arterială, boli de inimă și balonare.

Alege sandvișurile care au un conținut moderat de sare. În general, cele cu pui prăjit sunt mai sărate decât cele cu pui preparat la grătar.

Cum să comanzi, la fast-food, un sandviș sănătos