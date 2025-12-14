Apa cu cuișoare este promovată frecvent ca remediu pentru inflamație și glicemie. Cuișoarele conțin eugenol, un compus vegetal cu efecte antioxidante și antiinflamatoare. Susținătorii spun că băutura poate reduce nivelul zahărului din sânge și poate proteja organele expuse la stres metabolic. Totuși, dovezile științifice sunt încă modeste, arată verywellhealth.com.

Unele studii timpurii indică un posibil efect asupra metabolismului glucozei. Concluziile arată scăderi ale glicemiei, îmbunătățirea profilului lipidic și protecție pentru ficat și rinichi. Rezultatele se bazează însă pe experimente în laborator sau pe animale. Iar concentrațiile folosite au fost mult mai mari decât cele din apa cu cuișoare.

Ce spun specialiștii

Experții cer prudență. Ei avertizează că efectele raportate nu pot fi extrapolate. Julie Stefanski, nutriționist și purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică, spune că băutura nu oferă aceleași beneficii ca extractele concentrate. Ea explică faptul că aroma nu se traduce automat în eficiență metabolică.

Majoritatea studiilor se bazează pe extracte puternice. Un mic studiu pe oameni a observat o scădere modestă a glicemiei. Diferența nu a fost considerată semnificativă clinic. Un alt studiu din 2019 a raportat scăderi importante ale glicemiei la persoane cu și fără diabet. Participanții au primit însă extract de cuișoare, nu apă aromată.

Cercetătorii subliniază că este improbabil ca o băutură slab concentrată să aibă același efect. Sunt necesare studii mai mari și mai bine controlate. Până atunci, concluziile rămân neclare.

Riscuri asociate consumului de cuișoare

Pentru adulții sănătoși, consumul moderat nu reprezintă un pericol. Specialiștii spun însă că trebuie evitată ideea de tratament miraculos. Un consum ridicat, în special sub formă de ulei, poate afecta ficatul și rinichii. Poate crește riscul de sângerare și, în cazuri grave, poate provoca convulsii sau comă.

Cuișoarele sunt deosebit de toxice pentru copii. Ingestia unor cantități mici poate provoca leziuni hepatice. Persoanele însărcinate sau care alăptează trebuie și ele să fie prudente. Există puține date privind efectele asupra fătului sau sugarului.

Cel mai mare pericol este înlocuirea tratamentului medical cu remedii netestate. Medicii insistă că astfel de decizii întârzie îngrijirea adecvată.

Alternative alimentare cu beneficii demonstrate

Nutriționiștii recomandă soluții mai bine documentate. Ei spun că prevenția inflamației și controlul glicemiei depind de alimentația zilnică. Frunzele verzi bogate în fibre pot încetini absorbția zahărului. Fructele de pădure oferă antioxidanți puternici. Cerealele integrale stabilizează glicemia. Alimentele bogate în acizi grași omega 3 reduc inflamația.

Specialiștii subliniază avantajele unei diete de tip mediteranean. Modelul pune accent pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, grăsimi sănătoase și proteine slabe. Acest tip de alimentație este susținut de cercetări ample. Rezultatele arată efecte consistente asupra glicemiei și inflamației.

Apa cu cuișoare poate oferi antioxidanți și o aromă plăcută. Efectele reale asupra glicemiei rămân însă nesigure. Studiile disponibile nu justifică înlocuirea tratamentelor medicale sau a unei diete echilibrate. Experții recomandă prudență și orientare spre alimente cu beneficii demonstrate. Un stil de viață sănătos rămâne cea mai eficientă formă de prevenție.