Consumul regulat de fructe bogate în fibre rămâne una dintre cele mai simple metode de protecție pentru sănătatea digestivă, iar specialiștii atrag atenția asupra unui fruct accesibil și adesea subestimat: kiwi. Potrivit publicației spaniole El Economista, consumul de kiwi de două ori pe zi poate contribui la protejarea intestinelor, reglarea tranzitului intestinal și menținerea unui nivel mai stabil al zahărului din sânge, factori care pot influența inclusiv riscul de cancer colorectal.

Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la nivel global, iar alimentația joacă un rol important atât în prevenție, cât și în sănătatea digestivă generală. Medicii subliniază că o dietă bogată în fibre, fructe și legume poate reduce inflamația intestinală și poate susține echilibrul microbiotei, elemente esențiale pentru protecția colonului.

De ce e bun kiwi

Kiwi este considerat un fruct valoros din punct de vedere nutrițional, datorită conținutului ridicat de fibre, vitamina C, antioxidanți și compuși bioactivi. Fibrele din kiwi contribuie la îmbunătățirea tranzitului intestinal și la reducerea timpului de stagnare a reziduurilor în colon, un aspect important pentru sănătatea digestivă. Mai simplu spus, intestinul funcționează mai bine, iar riscul de constipație scade.

Un alt avantaj important este impactul asupra glicemiei. Fibrele solubile din kiwi încetinesc absorbția zahărului în sânge, ceea ce ajută la evitarea fluctuațiilor mari ale glicemiei. Acest mecanism este important mai ales pentru persoanele cu risc metabolic crescut sau cu diabet. Reglarea glicemiei este legată indirect și de sănătatea intestinală, deoarece nivelurile ridicate de zahăr pot favoriza inflamația sistemică.

Kiwi este una dintre fructele cu cel mai ridicat conținut de vitamina C. Acest antioxidant ajută organismul să combată stresul oxidativ, unul dintre factorii implicați în îmbătrânirea celulară și în apariția unor boli cronice.

Pe lângă vitamina C, kiwi conține și polifenoli și alți antioxidanți care susțin sănătatea generală a organismului.

Cât ar trebui consumat

Potrivit sursei citate, consumul recomandat este de două porții pe zi. Această cantitate este considerată suficientă pentru a aduce beneficii digestive și metabolice fără a încărca excesiv dieta cu zaharuri naturale. Specialiștii atrag însă atenția că niciun aliment nu funcționează izolat. Kiwi poate fi un aliat important, dar efectele apar în contextul unei alimentații echilibrate, iar prevenția bolilor digestive începe din alegerile zilnice.

Într-o perioadă în care cancerul colorectal este tot mai frecvent, iar tulburările metabolice afectează tot mai multe persoane, introducerea unor alimente bogate în fibre și antioxidanți poate fi una dintre cele mai simple măsuri pentru protejarea sănătății pe termen lung.