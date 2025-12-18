Într-un mic sat de la poalele Pirineilor, gospodinele catalane se întrec în fiecare sfârșit de toamnă într-un concurs unde vedeta este alioli, celebrul sos de usturoi spaniol. Doar că în cazul lor, rețeta suferă modificări importante și devine din iute și cu aromă de usturoi, aproape dulce. Motivul este ingredientul secret: gutuia, un produs local de sezon, care este integrat cu succes în acest sos tradițional.

Când am ajuns în La Pobla de Lillet, micuța așezare din Catalonia, celebră pentru grădinile Artigas, proiectate de faimosul arhitect Gaudi, am descoperit forfotă mare în centru. Era ziua tradiționalului concurs de alioli cu gutui, rețetă locală ce se prepară anual la sfârșitul toamnei când sunt gutuile din zonă bine coapte.

Dintre toate femeile care trebăluiau, Josefina terminase prima și urma să stabilească cine va fi câștigătoarea. De ce? Pentru că ea fusese cea care învinsese în competiția din anul anterior, iar acum făcuse demonstrația și aștepta să termine toată lumea pentru a juriza. Așa e obiceiul pe acolo.

Ce se pune în alioli-ul cu gutui?

Ca în orice alioli: gălbenuș de ou, ulei de măsline, sare, usturoi. Dar în plus se adaugă și gutuie: din fructe bine coapte care se gătesc, se scoate pulpa, se pasează și se încorporează cu celelalte ingrediente.

Care sunt cantitățile din rețetă? Asta e secret. Fiecare familie sau afacere are propria rețetă și n-o dă nimănui. Eu le-am testat pe cele ale concurentelor din La Pobla de Lillet și am cumpărat un borcănel de la băcănia locală. Unde se face la fel, artizanal, fără conservanți, după rețeta bunicii, așa cum s-a jurat Manuel, proprietarul magazinului.