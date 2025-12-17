La șapte luni de la lansarea oficială în România, platforma Wolt publică prima analiză amplă a obiceiurilor de consum ale românilor, realizată pe baza achiziției a milioane de produse din 34 de orașe. Datele conturează imaginea unei piețe care a îmbrățișat rapid confortul digital, fără a renunța însă la gusturile locale bine cunoscute.

Potrivit Wolt, anul 2025 a fost momentul în care aplicațiile de livrare au depășit statutul de servicii dedicate exclusiv mâncării și au devenit o utilitate de zi cu zi, integrată în viața urbană. Platforma vorbește despre o tranziție clară către conceptul de „one-stop-shop”, în care utilizatorii comandă, în aceeași sesiune, mâncare gătită, produse alimentare și articole esențiale pentru casă.

„Cuvântul cheie pentru primele șapte luni ale Wolt este evoluție. Am înregistrat o creștere semnificativă, un semnal clar că românii erau pregătiți pentru platforma noastră. Asistăm la dezvoltarea rapidă a conceptului de one-stop-shop, un magazin universal digital. În 2026, obiectivul nostru rămâne acela de a deveni o infrastructură esențială pentru comerțul local, susținându-ne partenerii și dându-le înapoi clienților cea mai prețioasă resursă a lor – timpul”, a declarat Alin Șerban, General Manager Wolt România.

Anul șaormei și al micilor

Deși lanțurile internaționale de fast-food continuă să genereze un volum constant de comenzi, datele Wolt arată un câștigător clar în bătălia volumelor: șaorma. În 2025, preparatele pe bază de șaorma – la lipie, la farfurie sau în diverse variante – au ocupat patru dintre primele cinci poziții în topul celor mai vândute produse la nivel național.

În același timp, preparatul individual cel mai comandat rămâne unul tradițional. Micii au depășit burgerii, wrap-urile și pizza, cu aproape 50.000 de unități vândute de un singur restaurant de top. Analiza confirmă astfel că bucătăria românească își păstrează statutul de favorit absolut, în ciuda diversității de opțiuni internaționale.

Wolt observă și un echilibru interesant în preferințe: brandurile americane sunt percepute drept o alegere sigură și familiară, însă bucătăria turcească, cea din Orientul Mijlociu și cea românească sunt cele care generează volumele cele mai mari de vânzări.

Orașe cu personalitate culinară distinctă

Datele arată că apetitul diferă semnificativ de la un oraș la altul. Bucureștiul se remarcă drept un adevărat mozaic culinar, fiind singurul oraș în care bucătăriile românească, americană, turcească și orientală apar simultan în top 10 al comenzilor.

Iașiul se detașează drept „capitala șaormei”, cu aproape 30.000 de comenzi doar pentru categoria „șaorma la lipie”, în timp ce Cluj-Napoca conduce detașat la consumul de sos de usturoi pe cap de locuitor. Aici, comenzile sunt puternic personalizate, iar extra-opțiunile, cartofii prăjiți și sosurile ajung frecvent să depășească, ca volum, felurile principale.

Brașovul se evidențiază prin preferința pentru porții consistente, „șaorma mare de pui” fiind liderul local, cu peste 23.000 de produse vândute din luna iunie și până în prezent.

Aplicațiile de livrare, al treilea canal de retail

Dincolo de mâncarea gătită, 2025 a consolidat aplicațiile de livrare drept al treilea canal de retail din România, alături de hipermarketuri și magazinele de proximitate. Românii au început să comande frecvent așa-numitele „coșuri hibride”, în care produsele de bază pentru casă, precum prosoapele de hârtie, ajung să depășească în vânzări chiar și preparate populare, cum sunt burgerii.

Comenzile variază de la produse de ultim moment, precum încărcătoare pentru electronice, până la cererea constantă pentru apă și băuturi carbogazoase pe bază de cofeină. Un rol esențial în acest comportament îl are loialitatea: unul din doi utilizatori activi Wolt deține un abonament Genius, iar în categoria de alimente procentul depășește 80%, semn al importanței livrărilor recurente și eficiente din punct de vedere al costurilor.

Cluj-Napoca conduce detașat la consumul de sos de usturoi pe cap de locuitor

Analiza scoate la iveală și câteva detalii inedite. La nivel național, românii au comandat mai mult sos de usturoi decât cheeseburgeri, confirmând rolul condimentelor în cultura locală. Pitești este singurul oraș dintre cele 34 în care ciorba a intrat în topul celor mai vândute produse. În Cluj-Napoca, utilizatorii au comandat mai multe sucuri premium și băuturi sănătoase decât în orice alt oraș din România, un comportament apropiat de cel al piețelor din Europa de Vest.

Wolt este prezentă în România din mai 2025 și operează în 34 de orașe și zone limitrofe. Platforma face parte din grupul DoorDash, alături de Deliveroo, și activează în peste 40 de țări, cu misiunea de a conecta consumatorii cu comercianții locali prin tehnologie și soluții de livrare integrate.