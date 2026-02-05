Prima cisternă pentru transportarea apei în zonele cu probleme, cu o capacitate de 30.000 de litri, achiziţionată de administraţia publică locală a municipiului Târgu Mureş în luna iunie 2025, pe fondul poluării cu sare a râului Târnava Mică după inundarea minei de la Praid, a ajuns, joi, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş, transmite Agerpres.

Cisterna are o valoare de inventar de 490.050 lei, a fost dată în folosinţă gratuit de municipalitate, prin contract de comodat, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş, iar astfel acesta a devenit al doilea inspectorat din ţară, după ISU Timiş, care are în dotare asemenea utilaje.

“La începutul lunii iunie, am avut o problemă majoră cu apa potabilă pe zona Târnavei (…). De la ISU Timişoara am primit împrumut, pe vremea aceea, un rezervor de 30.000 litri şi am zis, împreună cu domnul general Handrea, că ar fi bine să avem şi noi, judeţul Mureş şi oraşul Târgu Mureş, un asemenea utilaj. Am discutat cu domnul primar Soós Zoltán, respectiv cu la domnul viceprimar Kovács Mihály Levente, şi i-am rugat, dacă se poate, să ne ajute cu o asemenea cisternă. Bineînţeles că au fost foarte deschişi. Pe această cale dorim să mulţumim conducerii oraşului Târgu Mureş pentru ajutorul oferit. Astăzi, am venit pentru a inaugura noua cisternă primită de către ISU Mureş (…). Cisterne, de asemenea, capacitate există acum doar la Timişoara şi la Târgu Mureş. Noi sperăm că în luna mai să aducem şi a doua cisternă (achiziţionată de Consiliul Judeţean Mureş, n.r.) şi să ne mândrim, tot judeţul, că avem asemenea utilaje pentru nevoile populaţiei”, a declarat prefectul judeţului Mureş, Barabási Antal Szabolcs, într-o conferinţă de presă.

Primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán, a subliniat că prin achiziţionarea cisternei de 30.000 de litri, municipalitatea a dat dovadă de grijă şi responsabilitate faţă de comunitate.

“Aceste echipamente ajută să fim mai prompţi şi să putem interveni unde este nevoie prin echipa profesionistă a ISU Mureş. Din păcate, şi în anii precedenţi era mare nevoie de aceste echipamente şi această nevoie a arătat direcţia de dezvoltare şi unde putem să ajutăm. Desigur, având în vedere şi problemele din Europa cu seceta, probabil că aceste utilaje o să le revedem şi în alte ţări europene, unde pot apărea incendii de pădure şi alte fenomene greu de controlat. Cisterna are 39 de tone, o capacitate de 30.000 l, o lungime de 10 metri şi se va fi putea folosi oriunde este nevoie. Este achiziţionată din bugetul local şi este pusă la dispoziţia ISU Mureş. Primăria Târgu Mureş a susţinut achiziţia mai multor echipamente şi sperăm ca aceste echipamente să vină în ajutorul ISU Mureş în munca de zi cu zi, iar comunitatea să beneficieze ori de câte ori este nevoie, să fim un oraş mai pregătit, mai puternic şi mai sigur pentru toţi”, a arătat primarul.

Viceprimarul municipiului, Kovács Mihály Levente, a mulţumit consilierilor locali din Târgu Mureş care au votat pentru a modifica bugetul astfel încât cisterna să poată fi achiziţionată.

“Pentru transportarea apei potabile era nevoie, şi era o nevoie majoră. Mai ales în condiţii excepţionale trebuie luate decizii excepţionale şi prin această cale am decis, în mod excepţional, să modificăm bugetul municipiului Târgu Mureş, pentru că e important să fim solidari cu semenii noştri atunci când este nevoie”, a precizat viceprimarul.

Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” Mureş, general de brigadă Călin-Ioan Handrea, a arătat că în urma creşterii salinităţii pe râul Târnava Mică, după inundarea minei Praid, judeţul Mureş a beneficiat de sprijinul ISU Timiş, care a asigurat alimentarea cu apă potabilă şi menajeră a zonei afectate, cu două cisterne de capacitate mare. Ulterior, a spus generalul, una dintre cisterne au fost trimisă în Grecia, întrucât România face parte dintr-un mecanism european de protecţie civilă.

“Nevoia a fost acută şi a trebuit să împrumutăm autospeciale de la 12 judeţe, iar astfel s-a văzut nevoia stringentă a existenţei unei cisterne cu o capacitate mare. Pe această cale mulţumesc domnului prefect, domnului primar, domnului viceprimar şi consilierilor pentru că au înţeles această nevoie, chiar dacă municipiul Târgu Mureş n-a suferit ca urmare a acestui eveniment. În schimb, cetăţenii judeţului au suferit şi nu se ştie niciodată când problema va apărea şi la noi (…). La Reghin, foarte recent, de asemenea a fost nevoie de sprijinul nostru. Sunt intervenţii oarecum atipice, cu care nu ne întâlnim în fiecare zi, dar care dacă apar la un moment dat, consecinţele pot să fie dezastruoase. Acesta e rolul acestei cisterne. Sunt zone în judeţ unde nu avem reţea de hidranţi, cum sunt în zonele urbane, şi atunci un incendiu de mare proporţii are nevoie de resursă suplimentară de apă. Iar această cisternă de 30.000 l de apă reprezintă minim trei autospeciale de mare capacitate. Deci vă daţi seama că în momentul în care se întâmplă un astfel de eveniment, automat ar fi deplasabilă oriunde în judeţ şi sprijinul va fi foarte important”, a afirmat generalul Handrea.

Cisterna de 30.000 de litri care va fi achiziţionată de Consiliul Judeţean Mureş va fi, de asemenea, donată ISU Mureş.

“E important ca comunitatea să înţeleagă aceste aspecte şi să ştie că de fapt cu toţii împreună suntem mai puternici şi facem ca să avem o comunitate mult mai sigură”, a precizat şeful ISU Mureş.

Şeful serviciului logistic în cadrul ISU Mureş, maior Ioan Clonţ, a precizat că deja cisterna a fost montată într-un ansamblu cu un cap tractor, care exista în dotarea inspectoratului şi va fi folosită în principal pentru transportul apei potabile, dar şi pentru a transporta apă la locul intervenţiilor, acolo unde resursele sunt reduse.

“Ca şi dotare suplimentară, cisterna are o instalaţie de curăţare şi dezinfectare, care va face posibilă o dezinfectare mult mai rapidă a cisternei în cazul în care avem nevoie de transport de apă potabilă”, a precizat maiorul Clonţ.