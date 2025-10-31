Ce sunt acele boabe verzi numite edamame de care auzim tot mai des în jurul nostru și nu știm care e treaba cu ele? Sunt unul dintre puținele alimente vegetale care conțin toate proteinele

Este un aliment tipic al bucătăriilor japoneză, chineză și coreeană, dar astăzi este foarte răspândit în întreaga lume ca gustare sănătoasă sau ingredient pentru preparate vegetariene.

Edamame își are originea în Asia de Est, în special în China, unde soia era deja cultivată acum 7.000 de ani. Potrivit literaturii de specialitate, a devenit apoi un element esențial al bucătăriei tradiționale japoneze, fiind servit în restaurantele cu bucătărie tradițională – izakaya – ca aperitiv sau ca gustare pe lângă bere.

Astăzi este cultivat nu doar în China, Japonia, Coreea și Taiwan, ci și în Statele Unite și în anumite zone din Italia, unde unii producători experimentează soiuri adaptate la climatul loca. Totodată, este cultivată de Brazilia și Argentina, pentru export.

Proprietățile nutriționale ale boabelor de edamame

Este considerat un superaliment vegetal datorită conținutului ridicat de proteine și conținutului scăzut de grăsimi saturate. La o cantitate standard de produs, de 100g, în stare naturală, regăsim 11 g de proteine vegetale complete, 5 g de grăsimi, în principal nesaturate, și 5 g de fibre – ambele responsabile de proprietățile anticolesterol ale acestui aliment, 8 g de carbohidrați și 5 g de fibre, aportul caloric fiind unul mai mult decât limitat: 120 ckal. Spre comparație, de exemplu, cu 100 g pâine, care aduce în organism undeva în jur de 350kcal.

În plus, conține și micronutrienți importanți, precum fier, calciu, magneziu, potasiu, acid folic, vitamina K, vitamina C. Dar conține și izoflavone, fitohormoni naturali tipici boabelor de soia, care pot avea efecte benefice asupra metabolismului și sănătății hormonale, cu precădere la femeile aflate la menopauză. Prin prezenta calciului și magneziului susține sănătatea oaselor.

Cum putem consuma boabele de edamame

Boabele de edamame își găsesc întrebuințarea cel mai frecvent în salate sau în contemporanele boluri cu un mix de alimente alăturate unul lângă altul. Boabele crude, eliberate de păstaie, se combină, astfel, cu cereale de toate felurile, dar mai des cu orez sau quinoa, alături de alte eventuale legume sau ierburi aromatice.

Se pot, însă, adăuga și în supe sau mâncăruri scăzute. Sau se pot prepara ca o cremă tartinabilă, folosind un mixer vertical, cu ulei, eventual puțin iaurt, și adaousuri aromatice la libera inspirație.

Dar sunt și o gustare interesantă: trecute rapid prin apă fierbinte, scurse, cu puțină sare pe ele.