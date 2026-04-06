Capitala țării vecine de la sud de Dunăre le e cunoscută românilor mai degrabă din perspectiva șoselei de centură, în drumul lor grăbit către Grecia. Dar Sofia e o destinație excelentă în sine, care merită descoperită de toți cei cărora le place atât viața urbană cât și drumeția montană ori ski-ul (din centrul orașului până la muntele Vitosha sunt cca 10 km), gastronomia locală de calitate și obiectivele culturale, istorice, arhitecturale.

Ca să nu mai vorbim de proverbiala ospitalitate și căldură a localnicilor, de hotelurile „de brand internațional” sau local și de prețurile mai mici decât în România. Pe parcursul unui city-break, în 3-4 zile, descoperi la Sofia un oraș care și-a asumat în totalitate trecutul, cu bune și cu rele, fără să să plece privirea și fără să se laude. Sofia are un parcurs de locuire multimilenară neîntreruptă, cu repere istorice foarte importante pentru Balcani dar și în contextul mai larg european.

Descoperi diferite stiluri arhitecturale fermecătoare (un oraș cu spații largi pietonale și cu spații verzi care chiar sunt accesate), care respiră prin și pentru oameni, cu spații creative și galerii de artă, cu restaurante și baruri pline de viață, cu mâncăruri cu gusturi explozive, vinuri excelente și un stil de viață care are în centru convivialitatea și interacțiunea socială de calitate. Și – da, desigur! – printre alte atracții, există la Sofia și un muzeu dedicat… rakia. Acolo se plătește (biletele costă între 8 și 26 de euro, în funcție de complexitatea dorită a experienței), dar pentru un tur gastronomic GRATUIT al orașului, intrați aici.

La punctul de informare turistică de lângă moscheea din centru (un tramvai verde) e disponibilă inclusiv o hartă a vinului din Sofia – adică a locurilor unde poți găsi vinuri selectate de la multiple crame și validate de către Asociația Profesioniștilor din Vinul Bulgariei. Mai sunt disponibile și alte tururi ghidate: al piețelor, al artei stradale, turul cu Trabantul, turul comunismului în Sofia etc – dați un search pe Google și veți afla. Merită!