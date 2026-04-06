VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 71 ): Odă în metru antic, dar și modern: Sofia, perfectă pentru un city-break / Muzeu dedicat rakia, între atracții / Ce poți face pentru a avea un tur gastronomic GRATUIT

06 apr. 2026, Connoisseur fără ifose
Foto: G4Food
Capitala țării vecine de la sud de Dunăre le e cunoscută românilor mai degrabă din perspectiva șoselei de centură, în drumul lor grăbit către Grecia. Dar Sofia e o destinație excelentă în sine, care merită descoperită de toți cei cărora le place atât viața urbană cât și drumeția montană ori ski-ul (din centrul orașului până la muntele Vitosha sunt cca 10 km), gastronomia locală de calitate și obiectivele culturale, istorice, arhitecturale.

Ca să nu mai vorbim de proverbiala ospitalitate și căldură a localnicilor, de hotelurile „de brand internațional” sau local și de prețurile mai mici decât în România. Pe parcursul unui city-break, în 3-4 zile, descoperi la Sofia un oraș care și-a asumat în totalitate trecutul, cu bune și cu rele, fără să să plece privirea și fără să se laude. Sofia are un parcurs de locuire multimilenară neîntreruptă, cu repere istorice foarte importante pentru Balcani dar și în contextul mai larg european.

Descoperi diferite stiluri arhitecturale fermecătoare (un oraș cu spații largi pietonale și cu spații verzi care chiar sunt accesate), care respiră prin și pentru oameni, cu spații creative și galerii de artă, cu restaurante și baruri pline de viață, cu mâncăruri cu gusturi explozive, vinuri excelente și un stil de viață care are în centru convivialitatea și interacțiunea socială de calitate. Și – da, desigur! – printre alte atracții, există la Sofia și un muzeu dedicat… rakia. Acolo se plătește (biletele costă între 8 și 26 de euro, în funcție de complexitatea dorită a experienței), dar pentru un tur gastronomic GRATUIT al orașului, intrați aici.

- articolul continuă mai jos -

La punctul de informare turistică de lângă moscheea din centru (un tramvai verde) e disponibilă inclusiv o hartă a vinului din Sofia – adică a locurilor unde poți găsi vinuri selectate de la multiple crame și validate de către Asociația Profesioniștilor din Vinul Bulgariei. Mai sunt disponibile și alte tururi ghidate: al piețelor, al artei stradale, turul cu Trabantul, turul comunismului în Sofia etc – dați un search pe Google și veți afla. Merită!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Călătorii Culinare
06 apr.
VIDEO | Tradiții de Paște în Spania/ A doua zi de paște e Dia de la Mona
Rețetele Juanitei
06 apr.
VIDEO | Rețetele Juanitei | Orez cu miel, un preparat tradițional spaniol adaptat la gusturi de Paște
Agricultura în schimbare
06 apr.
VIDEO | Agricultura în schimbare | De ce sectorul agro-alimentar trebuie să fie un obiectiv de țară! Ștefan Pădure, președinte APAR: „Fără produse alimentare, o țară, în câteva săptămâni, se predă”
Călătorii Culinare
05 apr.
VIDEO | Tradiții de Paște în Franța, povestite de un român/ Adrian Voicu (scriitor): „Mai bine îi las pe ei să vă spună exact ce mănâncă”
Retail
05 apr.
VIDEO FOTO | Prețul mielului urcă în ritm alarmant. Cât a ajuns să coste un kilogram de cotlet de miel în România și în Spania? În ambele locații vorbim de produse locale proaspete

Cele mai noi articole

Prețul la pește crește în Deltă odată cu costurile pentru carburant/ Pescarii tulceni au majorat tariful pe care-l cer punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare a peştelui pentru capturile proprii
Tartă cu cremă de brânză Hochland Crème / Preparat rapid cu aluat fraged
Paștele 2026 vine cu scumpiri în lanț: cacaoa, ciocolata și nuca trag în sus costul cozonacului și al deserturilor / Pudra de cacao a înregistrat cea mai mare creștere de preț, de 46,33%
Premierul Greciei cere intervenția rapidă a Parchetului European în cazul fraudei cu subvenții agricole / EPPO a cerut ridicarea imunității pentru 11 deputați
Crescătorii de ovine și caprine din Bulgaria se confruntă cu dificultăți similare celor din România: „Se văd importurile ilegale și schemele din spate, dar nimic nu ajunge în buzunarele crescătorilor”