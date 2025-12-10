Statele membre UE şi europarlamentarii vor negocia miercuri viitorul termenilor “burger vegetarian” şi “cârnaţii vegetali”, contestaţi de crescătorii de animale, informează AFP, transmite Agerpres.

Parlamentul European a fost cel care a pus gaz pe foc în octombrie, după ce a votat interzicerea termenilor friptură, cârnat sau hamburger atunci când aceste produse nu conţin carne.

Măsura a fost iniţiată de europarlamentarul Celine Imart (PPE, dreapta), care a declarat că doreşte să evite “confundarea” cu produsele din carne, pentru a valorifica mai bine munca crescătorilor de animale. “Nu se pune problema interzicerii alternativelor vegetale, dar mă angajez să promovez utilizarea corectă a termenilor”, a adăugat europarlamentarul francez, care este şi cultivator de cereale.

Însă dezbaterea este departe de a se fi încheiat.

Europarlamentarii trebuie acum să negocieze cu statele membre, dintre care unele sunt reticente, în special Germania, cea mai mare piaţă din Europa pentru aceste produse “vegetariene”.

Lanţurile de supermarketuri germane Lidl şi Aldi se opun acestei interdicţii. Retailerii se tem de o scădere a vânzărilor, deoarece termenii utilizaţi în prezent, subliniază ei, au devenit “familiari” consumatorilor.

În mod suprinzător, o legendă a muzicii britanice a luat poziţie. Sir Paul McCartney, unul dintre foştii Beatles, s-a alăturat unei scrisori din partea parlamentarilor britanici care apără fripturile din soia şi burgerii vegetarieni. Deşi Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană, pieţele lor sunt “strâns legate”, iar decizia europeană ar putea influenţa restul lumii, susţin semnatarii. În numele protejării planetei, McCartney şi această mână de aleşi solicită, prin urmare, respectarea legislaţiei existente: “Consumatorii aleg în mod intenţionat alternative pe bază de plante şi nu le confundă cu carnea de animale”, afirmă ei.

Interzicerea acestor termeni este o cerere a producătorilor de carne. Alternativele pe bază de plante “estompează liniile de de marcaţie şi slăbesc recunoaşterea unui produs crud, 100% natural” prin “însuşirea terminologiei cărnii în scopuri de marketing”, critică asociaţia franceză a industriei cărnii şi a animalelor de fermă, Interbev.

În Franţa, un decret care propunea interzicerea acestui tip de etichetare a fost emis în 2024 pentru a potoli furia fermierilor. Însă a fost anulat de Consiliul de Stat la sfârşitul lunii ianuarie 2025, în urma unei hotărâri a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În Parlamentul European, eurodeputaţii au respins un proiect de lege pe aceeaşi temă în 2020 însă şi-au schimbat poziţia în octombrie, graţie noului echilibru politic de la Strasbourg, unde dreapta şi extrema dreaptă au ieşit întărite după alegerile din iunie 2024 şi îşi subliniază legăturile strânse cu sectorul agricol.

Interdicţia “burgerului vegetarian” provoacă totuşi diviziuni, chiar şi în cadrul acestor grupuri.

Germanul Manfred Weber, liderul dreptei conservatoare europene, a respins categoric propunerea, spunând că “nu este deloc o prioritate”, deoarece “consumatorii nu sunt proşti”.

Problema a stârnit o dezbatere aprinsă în cameră, ecologiştii criticând vehement influenţa “lobby-ului cărnii”.

Produsele vegetariene care imită carnea au crescut exploziv în ultimii ani, stimulate de dorinţa consumatorilor de a mânca sănătos sau de a-şi reduce amprenta asupra mediului, deoarece creşterea animalelor este o sursă importantă de CO2.