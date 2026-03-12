Agricultura digitală devine o soluţie esenţială pentru fermierii români afectaţi de schimbările climatice, scumpiri şi volatilitatea pieţelor, susţin specialiştii care au fost prezenţi azi, 12.03.2026, la Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii (USV) din Iaşi, la Atelierul de Descoperire Antreprenorială „Smart Farming – Automotive pentru Agricultură”, transmite Agerpres.

Cu prilejul evenimentului dedicat inovării, specialiştii din mediul academic, industrie şi sectorul public s-au întâlnit, în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” din cadrul USV Iaşi, pentru a discuta despre „Smart Farming”, un model bazat pe tehnologii inteligente şi inteligenţă artificială, care promite creşterea productivităţii şi reducerea costurilor în agricultură.

„Organizăm această conferinţă Smart Agriculture şi Smart Farming împreună cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, cu fermieri şi producători de input-uri şi echipamente pentru agricultura digitală. Agricultura digitală se pare că este una dintre direcţiile principale în care va merge agricultura Europei şi, evident, a noastră, a României. În condiţiile actualelor provocări datorate schimbărilor climatice, a evoluţiei creşterii preţurilor la inputuri, a volatilităţii pieţelor internaţionale pentru vânzări şi comerţul cu produse agricole, dar şi în condiţiile în care trebuie să protejăm prin tehnologiile pe care le folosim mediul, agricultura inteligentă devine un model de urmat şi pentru noi şi pentru de fermierii din ţara noastră”, a declarat rectorul USV Iaşi, Gerard Jităreanu.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, agricultura inteligentă presupune integrarea datelor colectate în timp real de la utilaje, senzori din sol şi staţii meteorologice cu tehnologii digitale şi soluţii de inteligenţă artificială. Scopul este creşterea productivităţii şi reducerea consumului de pesticide şi alte inputuri.

„Asta presupune integrarea tuturor datelor care sunt colectate în timp real, de la echipamentele care lucrează, date climatice, date care provin din sol, pentru umiditate, temperatură, fertilitate, cu tehnologiile şi în acelaşi timp cu integrarea elementelor de inteligenţă artificială, softuri specializate pentru agricultură care să reuşească şi să determine creşterea productivităţii, reducerea consumurilor, mai ales de pesticide, dar şi a consumurilor de inputuri, reducere a compactării solurilor şi, sigur, creşterea productivităţii, pentru că tot ce înseamnă agricultura României suferă în momentul de faţă din cauza acestui lucru, productivitatea”, a opinat rectorul USV Iaşi.

„Atelierul de Descoperire Antreprenorială „Smart Farming – Automotive pentru Agricultură” a fost organizat în contextul domeniilor prioritare ale strategiei de specializare inteligentă şi aduce în prim plan intersecţia dintre agricultură şi tehnologii automotive moderne, precum maşini şi utilaje agricole inteligente, automatizare, digitalizare, mentenanţă predictivă, siguranţă şi sustenabilitate. Domeniile vizate includ ariile prioritare agro-alimentar, IT&C şi Mediu.

În cadrul evenimentului au fost discutate şi oportunităţi de finanţare pentru proiecte inovatoare în domeniu. Reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Est au anunţat că este pregătit un apel dedicat clusterelor inovative, menit să susţină dezvoltarea de parteneriate în cercetare şi industrie.

„Primul apel aflat acum în consultare este un apel dedicat clustelor inovative. Avem un început de drum şi aici, chiar un cluster din Iaşi cu care lucrăm foarte aproape, cu care încercăm să depunem împreună un proiect internaţional. Deci pas cu pas alături de cei care doresc să vadă inovarea aşa cum este, şi care au curajul de fapt să intre în astfel de bătălii, dacă le pot spune aşa, că nu e uşor. Trebuie să recunoaştem, nu este uşor, dar trebuie să avem curajul”, a declarat Claudiu Mitrea, expert Birou Specializare Sectorială în cadrul ADR Nord-Est.

În cadrul evenimentului au fost organizate şi ateliere interactive, concepute pentru a facilita schimbul de idei, identificarea de oportunităţi de colaborare şi dezvoltarea unor direcţii concrete de inovare în domeniul Smart Farming.