Adrian Fuliaș și Inda, soția sa indoneziancă, au deschis la Timișoara o mică afacere cu tempeh – un produs vegetal tradițional din Indonezia. Cei doi sunt, de altfel, singurii producători de tempeh din România.

„Tempeh – se pronunță tempe – este o carne vegetală. Este făcut din boabe de soia, fermentate natural cu ajutorul unui miceliu, o ciupercă microscopică ce formează un baton cu un puf alb, asemănător celui de pe brânzeturile franțuzești. În Indonezia este un produs tradițional. Este și o alternativă mai puțin procesată la tofu. Tofu este o brânză din lapte de soia, pe când în tempeh avem boabe întregi de soia, fierte și fermentate cu acest miceliu”, a declarat pentru G4Food Adrian Fuliaș.

Deși este absolvent al Facultății de Calculatoare, Adrian Fuliaș a ajuns să producă tempeh din dorul de casă al soției sale. În România nu găseau un produs asemănător cu cel din Asia de Sud-Est, astfel că au început să îl prepare pentru consum propriu, apoi pentru prieteni. În final au decis să transforme pasiunea într-o afacere.

„Avem o bucătărie autorizată DSV și producem tempeh. Vindem produse proaspete, dar și o variantă pasteurizată, care ne permite distribuția în țară. Cel proaspăt este o cultură vie, iar dacă nu este păstrat în condiții optime de refrigerare, se alterează. În Timișoara vindem varianta proaspătă, iar în restul țării pe cea vidată. Funcționăm pe bază de precomandă, pentru a evita risipa și pentru că suntem o mică afacere de familie”, a explicat Fuliaș.

O alternativă sănătoasă la carne

Tempehul este un aliment bogat în proteine, cu o textură fermă și o aromă ușor nucată, fiind potrivit pentru numeroase preparate. Poate fi prăjit, adăugat în sandvișuri, ciorbe sau tocănițe, dar și în rețete precum gulașul sau pastele bolognese.

„Este o alternativă excelentă la carne. Practic, poate fi folosit în orice rețetă în care dorim să înlocuim carnea. Este potrivit pentru vegetarieni, vegani sau pentru perioadele de post. Este bogat în nutrienți esențiali, inclusiv proteine complete, fibre, vitamine și minerale. Nu conține colesterol și nici gluten”, a mai spus timișoreanul.

O poveste de dragoste începută în Indonezia

Adrian Fuliaș a ajuns în Indonezia printr-o bursă culturală oferită de guvernul indonezian, prin Ambasada Indoneziei din București. A locuit acolo un an, perioadă în care a cunoscut-o pe Inda, cea care avea să-i devină soție. Cei doi au astăzi trei copii, în vârstă de patru, șapte și nouă ani, care s-au născut la Timișoara.

„În 2014-2015 am beneficiat de programul Darmasiswa și am fost student acolo. Am mers să învăț cultura și limba. Am cunoscut-o pe soția mea în tren, în timp ce mă întorceam din Bali – era un drum de zece ore. După un an, la finalul bursei, ne-am întors împreună în România”, a povestit Adrian Fuliaș.

Rețetă rapidă: tempeh marinat și prăjit

Pentru cei care vor să încerce un preparat simplu, dar autentic, iată o rețetă rapidă:

Ingrediente: 200 grame tempeh feliat, 200 mililitri apă, o linguriță de coriandru măcinat, doi căței de usturoi pisați, sare și o linguriță de curcuma.

Mod de preparare: Tempeh-ul se marinează timp de cinci minute într-un amestec de apă, coriandru, usturoi, sare și curcuma. După marinare, se poate prăji direct. Pentru varianta pane, se adaugă făină și puțină apă în compoziție, până se obține o consistență similară aluatului de clătite, apoi se prăjește în ulei încins.

Pentru sos: O lingură de kecap manis (sos dulce de soia), o linguriță de sos de soia light, doi-trei ardei iuți tocați fin, o ceapă medie mărunțită și o linguriță de ulei de susan.

Se amestecă toate ingredientele și se servește peste tempeh-ul prăjit.